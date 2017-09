Psg, palla ad Emery: come schierare un attacco da oltre 600 milioni di Euro?

Fonte immagine: ESPN FC

222 milioni di Euro per Neymar, 180 per Mbappé (da pagare l'anno prossimo per riscattarlo), 65 per Cavani, 63 per Di Maria, 40 per Draxler, 40 per Lucas Moura, 10 per Lo Celso (che il campo lo vedrà soprattutto dalla tribuna), zero per Ben Arfa (quasi epurato, chissa se un caso...) ed infine i 42 di Pastore, che in avanti sa giocarci eccome. Queste le cifre spese dal Paris Saint-Germain per i propri elementi d'attacco di questa stagione. Unai Emery ora deve divertirsi a schierarli in campo e le combinazioni sono svariate: vediamone una carrellata.

Principesco 4-4-2 con il doppio centravanti, Neymar si allontanerebbe un po' dalla porta e aiuterebbe in impostazione.

Nel 4-4-2 a destra si inserirebbe perfettamente anche Lucas Moura, mentre al centro difficile vedere Thiago Motta, un po' troppo lento per avere un solo uomo a protezione.

Anche in un 4-2-3-1, con gli stessi interpreti del primo 4-4-2 proposto, l'ex Inter si accomoderebbe inizialmente in panchina: meglio Rabiot per fare legna e coprire.

Mbappé può agire da finto trequartista, ma Draxler potrebbe ricoprire meglio quella posizione, garantendo maggiore fantasia.

L'ex Monaco ovviamente è anche il miglior vice-Cavani possibile: l'uruguagio potrà rifiatare con un sostituto di tale livello alle spalle.

Col passaggio al 4-3-3 si potrebbe vedere Thiago Motta, con Di Maria nei tre in mezzo à la Ancelotti 2014/15.

In questo sistema troverebbe spazio anche Pastore da centro-sinistra, aumentando l'equilibrio e rilanciando Di Maria in avanti in un 4-3-3 piuttosto regolare.

Mbappé a destra dovrebbe reinventarsi, ma a 19 anni è in grado di farlo; un possibile esperimento sarebbe allargare da quella parte anche Draxler, posto Neymar assolutamente intoccabile sulla sinistra.

La penuria di centrocampisti non permetterà invece di schierare insieme Verratti, Thiago Motta e Rabiot, anche se, con i tre tenori davanti, la soluzione avrebbe intrigato.

Più probabile, paradossalmente, sarà vedere Verratti perno mediano con due interni che si staccano: Di Maria e Draxler sembrano i più accreditati. A quel punto, però, a destra ci dovrebbe andare Lucas, che tende a tornare in copertura più degli altri compagni.

In caso di turnover, niente paura: gli intoccabili Neymar, Verratti, Draxler, Mbappé e Cavani possono dormire sonni tranquilli.

Questa disposizione, invece, non la vedremo probabilmente mai, ma varrebbe 589 milioni di Euro di spese, la più cara possibile.

Chi invece predilige il risparmio, può accontentarsi di un centinaio di milioni, più o meno così.