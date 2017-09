Ligue 1 - Psg, debuttano i 402 milioni d'attacco: Mbappé e Neymar, la prima insieme è a Metz

Fonte immagine: Daily Mail

Tutti gli occhi del mondo calcistico si volgono per una sera verso il nord-est della Francia, verso la città di Metz, 120mila anime a popolarla e 400 milioni in campo questa sera, allo stadio Saint-Symphorien. Arriva il Psg, arriva la squadra da battere in Ligue 1, arriva la serata di gala che tutte le piccole attendono, ma soprattutto arriva la super-coppia d'attacco Neymar-Mbappé, la quale farà il proprio esordio a partire dalle 20.45 odierne.

I due super-colpi dell'estate all'ombra della Tour Eiffel sono rientrati dai propri impegni con le Nazionali in momenti differenti - Neymar ieri, Mbappé già da inizio settimana - ma Emery non vuole perdere tempo e dovrebbe, salvo enormi sorprese dell'ultimo minuto, spedirli entrambi in campo dall'inizio, concedendo un turno di riposo ad Edinson Cavani, rientrato in ritardo dall'Uruguay, così come Thiago Silva e Dani Alves; l'ex Milan è peraltro alle prese con alcuni problemi fisici e lascerà il posto a Kimpembe, mentre a destra agirà Meunier, fresco di tripletta con il Belgio in settimana.

Tra le altre defezioni si contano anche la squalifica di Verratti e gli infortuni di Pastore e Di Maria, i quali spalancano dunque le porte della titolarità a Giovanni Lo Celso, che completerà il centrocampo insieme a Thiago Motta e Rabiot. Davanti, invece, insieme al duo da 400 milioni ci sarà Draxler, per l'occasione a destra.

I parigini viaggiano verso Est con il pensiero anche in Scozia, al Celtic, che affronteranno martedì sera, e successivamente alla gara interna contro il Lione nella prossima di campionato. Attenzione però a snobbare Philippe Hinschberger e i suoi giocatori: la rosa a disposizione del tecnico è di buon valore nei singoli, soprattutto si sottolinea la presenza di Nolan Roux in attacco e dell'ex Bisevac in difesa, con la fascia di capitano. Dopo due sconfitte di misura e quattro totali, il Metz vuole raccogliere i primi punti, chissà che non arrivi il primo sgambetto stagionale per il Psg, che ha viaggiato finora col vento in poppa, ma ora si inizia a fare sul serio.

Così in campo secondo L'Equipe alle 20.45 di oggi a Metz, Stadio Saint-Symphorien, nell'anticipo della quinta giornata di Ligue 1.