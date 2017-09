Ligue 1: PSG e Monaco pronte a vincere, sfide-verità per Sain Etienne e Nantes

Pronto a battere tutti i record, oltre a quello del calciomercato più oneroso di Francia, trasferta non troppo difficile per il Paris Saint-Germain, in casa di un Montpellier saldo al dodicesimo posto. I ragazzi di Emery, molto più forti tecnicamente e tatticamente, non dovranno però abbassare la guardia, considerando la pericolosità del Montpellier davanti al proprio pubblico. Confida in un passo falso della capolista, invece, il Monaco, che in casa dell’inguaiato Lille potrebbe trovare qualche difficoltà imprevista. Si prevede una sfida intensa e spumeggiante, vista la vocazione offensiva dei due collettivi. Sempre terzo, turno casalingo per il Saint Etienne, che contro il Rennes cercherà di imporsi come uno dei collettivi più in forma, staccando nel contempo altri collettivi ugualmente intenzionati a toccare l’Europa.

Discorso analogo, poi, per il Girondins de Bordeaux, che tra le mura amiche dovrà necessariamente battere un Guingamp tutt’altro che incline a perdere punti preziosi. I girondini saggeranno dunque le proprie forze, capendo fin dove si possono spingere nella prossima parte di stagione. Obbligo riscatto, al contrario, per il Lione, che dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, cercherà di convincere contro il Dijon, ad oggi terzultimo ma affatto intenzionato a restare impelagato nelle zone di bassa classifica. I ragazzi di Genesio partono favoritissimi, trascinati da un Mariano Diaz in stato di grazia. Pronto a vincere la seconda consecutiva, poi, il Marsiglia, che al Velodrome ospiterà un Tolosa gagliardo e fastidioso. Si prevedono difficoltà, per gli uomini di Garcia. Dovrà stare attento anche il Nantes, in casa di uno Strasburgo penultimo e dunque già impelagato nella lotta per non retrocedere: i canarini di Ranieri sono in forma, occhio alla neo-promossa.

In risalita, interessante turno per il Nizza, che trascinato da Balotelli cercherà di vincere contro l’Angers, a cui ancora scotta la debacle interna subita contro il Metz. Una gara che potrebbe regalare emozioni inaspettate, con i rossoneri leggermente in vantaggio. Trasferta cruciale, poi, per il sorprendente Amiens, Cenerentola terribile che sta ritagliandosi il suo spazio in Ligue 1: in casa del Caen, infatti, non si tratterà di una passeggiata, ma il collettivo di Pelisser ha voglia di stupire. Sfida importante e dalla tensione massima, infine, quella che vedrà il Troyes ospite del Metz: i padroni di casa vogliono vincere ancora dopo il colpo gobbo in casa dell’Angers, i blues non sono però di questo parere.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

22.09. 19:00 Nizza Angers

22.09. 20:45 Lilla Monaco

23.09. 17:00 Montpellier Paris SG

23.09. 20:00 Bordeaux Guingamp

23.09. 20:00 Caen Amiens

23.09. 20:00 Lione Dijon

23.09. 20:00 Metz Troyes

24.09. 15:00 St. Etienne Rennes

24.09. 17:00 Strasburgo Nantes

24.09. 21:00 Marsiglia Tolosa