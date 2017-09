Paris Saint Germain - Neymar non convocato per la sfida contro il Montpellier

Domani alle 17 scenderà in campo il Paris Saint Germain contro il Montpellier nella sfida valida per la settima giornata di Ligue 1. Questa mattina il tecnico Emery ha diramato la lista dei convocati per il match di domani e tra questi non figura Neymar. Il brasiliano, infatti, accusa un piccolo dolore al piede e l'ex tecnico del Siviglia non ha alcuna intenzione di rischiarlo in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì a Parigi. Solo fastidio al piede o qualche scoria risalente all'incontro di domenica scorsa? Secondo alcune fonti francesi, infatti, dietro l'esclusione potrebbe nascondersi anche un motivo disciplinare dopo la polemica con Edinson Cavani.

La situazione, però, sembra essere quantomeno tornata alla normalità visto che nei giorni scorsi Dani Alves ha invitato a cena, in un ristorante parigino, tutti i compagni del Paris Saint-Germain per ricompattare lo spogliatoio dopo la lite tra Cavani e Neymar a causa di un calcio di rigore che l'uruguaiano non ha lasciato battere all'ex numero undici del Barcellona. A tal proposito, dopo l'accaduto erano arrivate anche le parole di Forlan che, in un'intervista rilasciata a ESPN, aveva espresso la sua opinione, riguardo l'accaduto, con queste parole: "Dani Alves non c'entra niente, se Cavani tira i rigori dopo l'addio di Ibrahimovic, è giusto che per rispetto continui a farlo. Domenica ha sbagliato perché si era deconcentrato, ma deve continuare a tirare i rigori. Anche se, per questioni di marketing, non mi sorprenderebbe che sia Neymar a farlo".

Non si è fatta attendere la risposta del terzino brasiliano che è arrivata su Twitter: "Non so che partita abbiate visto, però per vostra informazione non ho tolto il pallone proprio a nessun compagno. Semmai lo hanno tolto a me! Inoltre, l'ultimo gol su calcio piazzato del PSG l'ho realizzato io, quindi chiudete la bocca e smettetela di fare polemiche usando il mio nome". Sembra quindi essere tornata la pace in quel di Parigi.