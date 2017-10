Ligue 1 del sabato: crollano Saint Etienne e Lille, Monaco sugli scudi

Source photo: profilo Twitter AS Monaco

Il Monaco cerca di tenere il passo del Paris Saint-Germain. Dopo ben due turni senza vittoria, infatti, i monegaschi riprendono confidenza con il successo, superando al Louis II un Caen a cui va comunque l'onore delle armi. Avanti grazie a Keita Baldé, i ragazzi di Jardim controllano nella ripresa, indirizzando positivamente la sfida grazie a Radamel Falcao. Non si ferma, poi, il trend positivo del Nantes di Claudio Ranieri, che batte anche il Guingamp e si conferma come uno dei collettivi più porti di Francia: avanti grazie ad Awaziem, i canarini sono bravi a destarsi dopo il momentaneo pari di Camara, facendo 2-1 con Toure.

Ha del clamoroso, invece, la debacle del Saint Etienne, che in casa cede i tre punti all'arcigno Montpellier. Les verts, che perdono una ghiotta occasione per continuare a volare, non riescono a rimontare l'iniziale rete di Mbenza, valevole i tre punti per gli ospiti. Bene anche il Tolosa, che in casa dell'Angers conquistano tre punti importantissimi per la salvezza. Ai biancoviola basta una rete di Diop, vero e proprio eroe di giornata per i ragazzi di Dupraz.

Nelle zone basse, quarta sconfitta consecutiva per il Metz, che non riesce più a sorprendere come fatto nella scorsa stagione. In casa, i granata non riescono a fare bene, cedendo le armi al più volenteroso Digione. Avanti con Varrault, il Dijon controlla nella ripresa, conquistando i tre punti grazie a Sliti, che di fatto vanifica il momentaneo pareggio di Roux. Ha davvero dell'incredibile, infine, il tonfo del Lille, che nonostante il gioco offensivo del loco Bielsa non riesce più a vincere: in casa del Rennes, infatti, il LOSC è costretto a cedere le armi dopo la rete di Biuringeaud.

LE SFIDE DI GIORNATA:

17:00 Finale Monaco 2 - 0 Caen

20:00 Finale Amiens 1 - 0 Bordeaux

20:00 Finale Angers 0 - 1 Tolosa

20:00 Finale Metz 1 - 2 Dijon

20:00 Finale Nantes 2 - 1 Guingamp

20:00 Finale Rennes 1 - 0 Lilla