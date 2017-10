Coupe de la Ligue - Out St. Etienne e Nantes, il Lille passa ai rigori

Notte di sorprese in Coupe de la Ligue. Pagano dazio Saint Etienne e Rennes, mentre il Lille fatica ad avere ragione del Valenciennes e passa agli ottavi solamente dopo i calci di rigore. Non si fa invece intenerire il Tolosa che spazza via il Clermont per 4-2.

Partiamo dalla sorpresa più grande che ci ha riservato la nottata di Coppa di Francia, il Rennes. Gli uomini allenati da Claudio Ranieri stanno impressionando e sorprendendo l'intera nazione transalpina con lo splendido terzo posto in Ligue 1, ma ieri sera si sono dovuti piegare di fronte al Tours, squadra di Ligue 2. Ad estromettere la squadra dell'allenatore romano è stato soprattutto lo sbagliato approccio alla gara che, fuso con la grande grinta con cui si sono presentati in campo i padroni di casa, si è trasformato in due gol subiti nei primi dieci minuti. I biancazzurri hanno chiuso poi la pratica alla mezz'ora siglando il 3-0, anche se il Rennes ha provato a rimettere tutto in gioco con il rigore di Lima. In questo senso, a spegnere le speranze ospiti, ci ha pensato poi l'espulsione di Walonga che ha raccolto due gialli nel giro di sette minuti lasciando il Rennes in dieci uomini.

L'altra grande sorpresa, come detto, è stata l'eliminazione del Saint Etienne, avvenuta dopo i calci di rigore contro la Strasburgo. I padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Bahoken, gestiscono il match in buona maniera, ma all'84' subiscono la doccia fredda del pareggio di Hernani. Ai rigori si rivela fatale per i biancoverdi l'errore in apertura di Hamouma, mentre i giocatori dello Strasburgo si rivelano freddi non sbagliando mai. Stessa conclusione, ai rigori, ma passaggio del turno conquistato, per un'altra squadra di Ligue 1: il Lille. L'ex società di Hazard ha ospitato tra le mura amiche del Pierre-Mauroy il Valenciennes e dopo essere passata in vantaggio due volte ed essersi fatta recuperare in entrambe l'occasioni, con il 2-2 arrivato in pieno recupero, il Lille riesce ad imporsi sul Valenciennes solo dopo una lunga serie di rigori. Decisivo per l'estromissione degli ospiti l'errore di Pierre-Charles.

Negli altri match di serata, l'Angers si impone sul Nancy, il Dijon cade tra le mura amiche per mano del Rennes, il Metz estromette il Red Stars, il Tolosa spazza via il Clermont e l'Amiens si guadagna l'accesso agli ottavi battendo in trasferta il Troyes.