Premier League, anche Klopp sulle tracce di Fabregas?

Jurgen Klopp è pronto ad inserirsi nella corsa a Cesc Fabregas. Secondo diversi quotidiani inglesi, il tecnico del Liverpool starebbe preparando l’offerta da formulare al Chelsea ed al centrocampista spagnolo in estate per portare l’ex Arsenal ad Anfield Road. Vista la molto probabile partenza di Lucas Leiva ed i problemi fisici del capitano Jordan Henderson, oltre che al futuro incerto di Coutinho ed Emre Can, i Reds sono alla ricerca di un mediano di qualità ed esperienza da inserire in rosa, soprattutto se dovesse concretizzarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

Ci sarà però da battere la concorrenza del Manchester United: Josè Mourinho è un estimatore dello spagnolo - è stato lui a riportarlo in Premier League, ai tempi del Chelsea, dal Barcellona, nell’estate del 2014, risultando poi uno degli uomini decisivi nella conquista del titolo finale di quell’anno – e vorrebbe inserirlo nel reparto di centrocampo dei Red Devils.

4 goal in Premier quest'anno, tra cui quello decisivo al Sunderland, www.skysports.com

Fabregas non può sbagliare la scelta sulla sua prossima destinazione - visto che domani compie 30 anni e questo sarà probabilmente l’ultimo contratto importante della sua carriera – e vuole rimandare ogni discorso su un suo possibile trasferimento quando finirà la stagione, anche se è di ieri la notizia, riportata dai media inglesi, secondo la quale Cesc avrebbe rifiutato la pista italiana, con il Milan in prima fila, voglioso di regalare ai tifosi un colpo altisonante, mentre restano decisamente più sfocati gli scenari cinesi ed il Marsiglia.

Antonio Conte non ha utilizzato moltissimo Fabregas durante questa stagione – 32 presenze stagionali e solo 10 da titolare in Premier League, con 6 goal e 10 assist totali – ma serviranno almeno 30 milioni di euro per convincere i Blues a privarsi dell’ex capitano dell’Arsenal, che ha ancora due anni di contratto ed un ingaggio da quasi 200mila sterline a settimana. Se il trasferimento avvenisse, il Chelsea si fionderebbe su Tiemouè Bakayoko del Monaco, per formare insieme a Kantè una diga francese a Stamford Bridge.