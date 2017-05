West Bromwich - Chelsea in diretta, LIVE Premier League 2016/17 (20.45)

Buon calcio a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta LIVE e online di West Bromwich - Chelsea, gara valevole per la 37esima e penultima giornata di Premier League.

Il match-point

Non è una partita come le altre, perché stasera, in caso di vittoria, Antonio Conte conquisterebbe anche col supporto dell'aritmetica quel titolo di Campione d'Inghilterra che insegue da mesi. Sembra fatta, manca solo l'ultima zampata, che potrebbe arrivare al The Hawthorns questa sera.

Non dovesse riuscire a strappare i tre punti, Conte potrebbe comunque fregiarsi del titolo nella giornata di domenica, in caso di non vittoria del Tottenham. Rimarrebbe ancora tutto aperto per una giornata, invece, se stasera i Blues perdessero e gli Spurs evitassero la sconfitta. Entrambe hanno 35 gare all'attivo.

L'ostacolo da sormontare per il Chelsea è il West Bromwich Albion, ottavo in classifica a quota 45 punti, 29 dei quali raccolti tra le mura amiche. La squadra di Tony Pulis ha decisamente frenato, dopo un ottimo avvio che lasciava anche margini di sogni d'Europa.

I Baggies non hanno più obiettivi di classifica e non dovrebbero sulla carta rappresentare un ostacolo insormontabile sulla strada di Conte, il quale potrebbe però trovare difficoltà di natura tattica, spesso riscontrate contro squadre in grado di chiudersi.

In casa, come anticipato, il rendimento del West Bromwich è senza dubbio positivo (9 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte), ma nelle ultime tre gare interne sono arrivate tre sconfitte per 0-1.

Le scelte

4-5-1 per Tony Pulis e la sua banda. Assente di primo piano Phillips, in forte dubbio Robson-Kanu, mentre Evans dovrebbe stringere i denti e farcela. Dovrebbe rientrare Chadli sull'esterno di sinistra, coperto da Wilson, avvantaggiato su Nyom. Per il resto nessuna sorpresa.

Serra le linee Antonio Conte, che scenderà in campo con il canonico 3-4-3, con il recuperato Kanté a fare legna in mezzo al campo insieme a Matic. Dovrebbe esser quindi Fabregas l'escluso. Per il resto, sarà onze de gala.

Precedenti e numeri

La gara d'andata si è disputata a Stamford Bridge l'11 dicembre 2016 e si è risolta grazie a una mezza invenzione di Diego Costa. Scavando più a fondo, possiamo scoprire come The Hawthorns sia stata una roccaforte difficilmente espugnabile dai Blues.

Prima del 2-3 dell'avvio di stagione 2015/16, infatti, il West Bromwich aveva collezionato una serie di tre vittorie e un pareggio. In precedenza da segnalare anche una serie di 11 vittorie consecutive tra casa e trasferta del Chelsea.

