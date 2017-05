Premier League - Primo match point campionato per Conte: le formazioni di WBA - Chelsea

Tutto pronto al The Hawthorns per l'arrivo del Chelsea di Antonio Conte. I Blues sono ad un passo, anzi, ad una vittoria, dalla conquista aritmetica del titolo di Premier League, che proveranno ad archiviare già da questa sera. I padroni di casa del West Bromwich Albion tra l'ex allenatore della Nazionale italiana ed il primo trionfo inglese, con i ragazzi di Tony Pulis che proveranno a rimandare di un turno la festa dei londinesi. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno reso note le formazioni ufficiali, sciogliendo gli ultimi dubbi della vigilia.

Pulis conferma lo schieramento con il solo Rondon di punta, Brunt e McClean ai lati del terzetto di centrocampo composto da Livermore, Fletcher barometro a centrocampo e Field. Dawson e Nyom i terzini, ai lati di McAuley ed Evans. In porta Foster.

West Bromwich Albion (4-5-1): Foster; Dawson, McAuley, Evans, Nyom; Brunt, Livermore, Fletcher (c), Field, McClean; Rondon.

Spogliatoio del WBA - Foto WBA Twitter

Conferma il solito 3-4-3 Antonio Conte, che non può rinunciare in una partita così importante al tridente formato da Pedro, Diego Costa ed Hazard, così come non fa a meno dell'estro di Fabregas in mediana. Lo spagnolo agirà accanto a Matic, con Moses ed Alonso sulle fasce. Azpilicueta, David Luiz e capitan Cahill davanti a Courtois.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Matic, Fabregas, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard.