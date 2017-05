Premier League - Passerella Chelsea: a Stamford Bridge arriva il Watford

Con il titolo già in tasca, per Antonio Conte è tempo di festeggiare di fronte ai propri tifosi. Nel recupero della 28esima giornata di Premier League, il Chelsea ospita il Watford a Stamford Bridge, per salutare i propri tifosi da campione d'Inghilterra, in attesa di sollevare il trofeo nella gara conclusiva della stagione, domenica prossima contro il Sunderland. Un derby di Londra senza più motivazioni di classifica, vista anche la matematica salvezza conquistata dalle Hornets nella giornata di ieri, complice la sconfitta dell'Hull City sul campo del Palace che ha costretto Marco Silva e i suoi alla retrocessione. Una serata di festa, di sorrisi, da celebrare con un'altra vittoria, perché Conte vuole tenere alta la guardia: c'è una finale di Fa Cup da giocare, contro l'Arsenal, il 27 maggio. E un double in ballo...

Qui Chelsea

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori a seguito dello 0-1 ottenuto sul campo del West Brom venerdì sera, che è valso la conquista del titolo. Il Chelsea che vedremo in campo questa sera dovrebbe essere più che rimaneggiato, per scelta tecnica. Con ogni probabilità troveranno spazio il capitano John Terry, che al termine della stagione lascerà Stamford Bridge, e l'eroe del The Hawthorns Michy Batshuayi, autore del gol decisivo per il titolo.

Il resto dell'undici dovrebbe essere per buona parte composto da alternative, a partire da Nathan Aké e Kurt Zouma in difesa, per affiancare Terry. L'olandese potrebbe però anche prendere il posto di Marcos Alonso sull'out di sinistra, mentre a destra reclama spazio Aina, ma dovrebbe partire titolare Moses. In mezzo al campo con buona probabilità si rivedrà Kanté, affiancato da Fabregas, mentre davanti, insieme a Willian e Batshuayi, dovrebbe arrivare la conferma di Pedro.

Le scelte di Conte

Qui Watford

Mazzarri ha la salvezza in tasca, ma deve fare i conti con una lunga serie di indisponibili per l'ultimo match della stagione, soprattutto in difesa: Kabasele è l'ultimo della lista e si accoda a Britos, Kaboul e Cathcart. Scelte obbligate e soprattutto ritorno a quattro in difesa, con Janmaat ed Holebas sulle corsie, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Mariappa e Prodl.

In mezzo al campo ritornerà Cleverley, che ha saltato il match di venerdì sera con l'Everton (perso 1-0) per ragioni di contratto (in prestito dai Toffees), affiancato da Capoue e uno tra Behrami e Doucouré, mentre in avanti il tridente sarà composto da Amrabat e Niang larghi, con Troy Deeney punta centrale.

L'undici di Mazzarri

Terza sfida stagionale tra le compagini: il Chelsea ha vinto le due precedenti, 1-2 a Vicarage Road in campionato, 3-0 in Fa Cup a gennaio. Calcio d'inizio ore 21.