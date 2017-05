Premier League: le formazioni ufficiali di Arsenal-Sunderland e Manchester City-Wba

Photo by "Sky Sports"

La Premier League torna in scena proponendo due partite da recuperare. In campo scenderanno Arsenal-Sunderland e Manchester City-Wba, e per la squadra di Guardiola ci sarà l'occasione di scavalcare il Liverpool e di piazzarsi al terzo posto in classifica. I Gunners, invece, devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella Champions League. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

ARSENAL (3-4-2-1): CECH, HOLDING, MUSTAFI, MONREAL, BELLERIN, RAMSEY, XHAKA, GIBBS, OZIL, SANCHEZ, GIROUD

SUNDERLAND (4-3-3): PICKFORD, JONES, KONE, O'SHEA, MANQUILLO, LARSSON, CATTERMOLE, NDONG, BORINI, DEFOE, OVIEDO.

MANCHESTER CITY (4-4-2): CABALLERO, FERNANDINHO, KOMPANY, OTAMENDI, KOLAROV, SILVA, YAYA TOURE, DE BRUYNE, SANE, JESUS, AGUERO

WEST BROMWICH ALBION (4-5-1): FOSTER, NYOM, DAWSON, EVANS, WILSON, LIVERMORE, YACOB, FLETCHER, BRUNT, CHADLI, RONDON.