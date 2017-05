Premier League - Il Manchester City batte il West Bromwich e sale al terzo posto: 3-1 all'Ethiad

Tutto semplice per il Manchester City che, nel recupero della trentaquattresima giornata di Premier, batte il West Bromwich per 3-1. Dominio da parte dei Citizens che chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ai gol di Gabriel Jesus e De Bruyne mentre nella ripresa arriva il sigillo di Yaya Tourè e la rete della bandiera di Robson-Kanu. Vittoria importantissima dei ragazzi di Guardiola che salgono al terzo posto superando il Liverpool quando mancano 90 minuti alla fine del campionato.

Per quanto riguarda il capitolo formazioni 4-1-4-1 per il Manchester City con Sanè e Gabriel Jesus sulle fasce mentre Aguero unica punta. Stesso modulo per il West Brom con Rondon in attacco.

Il copione tattico della partita è chiaro con il Manchester City che fa la partita mentre il West Bromwich prova a colpire in contropiede. Il primo squillo è dei padroni di casa e arriva al 15' con una punizione di Kolarov dai venticinque metri ma Foster si allunga e devia in angolo. Poco dopo Citizens ad un passo dalla rete del vantaggio con Aguero che ruba palla a Dawson e serve in profondità Sanè il quale solo davanti a Foster calcia a lato. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 28' i padroni di casa passano con Silva che trova in profondità De Bruyne il quale punta il fondo e serve a centro area Gabriel Jesus che insacca a porta vuota, 1-0.

Passano due minuti e il City raddoppia con Aguero che viene murato dalla difesa ospite, il pallone vaga al limite dell'area dove De Bruyne si coordina e manda dove Foster non può arrivare, 2-0. Nonostante il doppio vantaggio gli uomini di Guardiola non smettono di attaccare e al 36' vanno vicini al tris con un tiro dalla distanza di De Bruyne ma Foster allontana in tuffo. L'ultima chance della prima frazione è sempre per il City con Aguero che calcia dal limite, dopo un rimpallo, ma Foster blocca.

Nella ripresa il copione non cambia e al 54' il Manchester sfiora il tris con Silva che si mette in proprio e calcia col mancino dal limite, palla alta di poco ma è solo il preludio alla rete che arriva al 57' con Yaya Tourè che scambia bene con Aguero e col piatto destro dall'interno dell'area insacca per il tris, 3-0. Guardiola concede anche la standing ovation a Zabaleta che prende il posto di Silva e al 68' i Citenzs sfiorano la rete del poker con Gabriel Jesus che va via in mezzo a tre uomini e calcia col mancino ma Foster vola deviando in corner.

Nell'ultimo spezzone di gara Guardiola manda in campo anche Stones e Fernando per Kompany e Yaya Tourè. All'84' i padroni di casa sfiorano ancora il gol del poker e ancora con Gabriel Jesus che si presenta solo davanti a Foster ma si fa murare per ben due volte dall'estremo ospite. Dall'altra parte, alla prima occasione della partita, arriva il gol del WBA con Robson-Kanu che, entrato da poco, sfrutta un cross dalla destra e gira verso la porta battendo Caballero, 3-1. E' l'ultima emozione della partita: il Manchester City vince agevolmente e sale al terzo posto in classifica.