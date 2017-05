FA Cup, i precedenti di Arsenal e Chelsea nelle finali | www.standard.co.uk

La finale della competizione più antica del mondo propone uno dei tanti derby di Londra: a Wembley, Arsenal e Chelsea si sfidano nella partita che mette in palio l’ultimo trofeo della stagione calcistica inglese, la FA Cup.

I Gunners sono la squadra che ha vinto più volte questo torneo – 12, al pari del Manchester United – e sono alla caccia del primo titolo quest’anno, da considerarsi assolutamente deludente, visto che il quinto posto raggiunto in Premier League significa l’esclusione dalla prossima Champions League, oltre all’eliminazione subita per mano del Bayern Monaco agli ottavi di finale in questa edizione della Coppa dalle grandi orecchie – con 10 goal al passivo fra andata e ritorno – ed all’interruzione del cammino in League Cup contro il Southampton a livello di quarti. Tutt’altra faccia ha la stagione del Chelsea: Antonio Conte è riuscito a riportare i Blues al top dopo un deludente decimo posto ed è ad un passo da un double che da queste parti è riuscito solo una volta, nel 2010, a Carlo Ancelotti.

Arsenal-Chelsea è stata l’atto finale di FA Cup solamente una volta in 136 edizioni: nel 2002, al Millennium Stadium di Cardiff, i Gunners si imposero 2-0 grazie alle reti di Ray Parlour e Freddie Ljungberg, per quello che fu il loro ottavo titolo.

In totale, le finali dell’Arsenal diventano 20 con questa: la prima risale al 1927, quando perde 1-0 contro il Cardiff; i Gunners si rifanno 3 anni dopo, contro l’Huddersfield, vincendo 2-0. Altra sconfitta nel 1932 contro il Newcastle per 2-1, seguita da una vittoria, nel 1936, contro lo Sheffield United per 1-0. I tifosi devono aspettare 14 anni – complice anche la sospensione di 4 anni dovuta alla Seconda Guerra Mondiale - per rivedere il club in finale, nel 1950, con il successo per 2-0 sul Liverpool; contro il Newcastle arriva un’altra sconfitta nel 1952, prima di una pausa di 19 anni. Tra il 1971 ed il 1972 l’Arsenal raggiunge due finali consecutive - la prima la vince contro il Liverpool, nella seconda esce sconfitto con il Leeds -; poi, altre 3 finali in serie: nel 1978 sconfitta contro l’Ipswich per 1-0, nel 1979 vittoria per 3-2 con il Manchester United con un finale di gara incredibile – rimonta da 0-2 a 2-2 dei Red Devils tra l’86’ e l’88’ e goal decisivo di Sunderland per il 3-2 Gunner all’ultimo minuto – ed ancora una sconfitta, con il West Ham, nel 1980.

L'esultanza di Sunderland il 12 maggio '79 | www.dailymail.co.uk

L’Arsenal deve aspettare altri 13 anni per tornare a giocarsi l’ultimo atto, nel 1993, vincendo nel replay con lo Sheffield Wednesday per 2-1 al 119’, dopo l’1-1 del primo match; nel 1998 i Gunners si prendono la rivincita sul Newcastle battendo i Magpies per 2-0, mentre nel 2001 subiscono la vendetta del Liverpool, nella prima finalissima lontana da Wembley ed in quella che è, finora, l’ultima finale persa dall’Arsenal. Nel 2002 arriva il successo sul Chelsea, nel 2003 contro il Southampton, nel 2005 ai rigori con il Manchester United per concludere con le due vittorie consecutive nel 2014 e nel 2015 contro Hull City ed Aston Villa.

Per il Chelsea invece le finali giocate fino ad ora sono 11, con 7 successi e 4 sconfitte: la prima in assoluto risale al 1915, persa 3-0 contro lo Sheffield United, per poi tornarci solo 52 anni dopo, nel 1967, con un’altra sconfitta – 2-1 con il Tottenham. La prima FA Cup dei Blues viene alzata nel 1970, nel replay ad Old Trafford contro il Leeds per 2-1 ai supplementari dopo il 2-2 del primo match, anch’esso finito al 120esimo minuto. Nessuna finale raggiunta fino al 1994, quando arriva la batosta contro lo United per 4-0, mentre 3 anni più tardi, nel 1997, il Chelsea si impone 2-0 sul Middlesbrough. Nel nuovo millennio si contano solo successi: nel 2000 Di Matteo regala il successo sull’Aston Villa, nel 2007 Drogba ai supplementari abbatte lo United, nel 2009 e nel 2010 due trofei consecutivi contro Everton e Portsmouth, per poi concludere con l’ultima vittoria, nel 2012, contro il Liverpool per 2-1.