FA Cup, London Derby per la coppa più antica

Un London Derby che conclude la stagione del calcio inglese, in palio la coppa più antica di tutto il panorama calcistico. La Finale di FA Cup è sempre stata qualcosa che ha messo davanti al televisore tutti gli appassionati del calcio, da quando si giocava nel vecchio Wembley fino all'attuale impianto utilizzato dalla nazionale inglese. Sarà anche una partita che metterà a confronto il nuovo modo di far calcio contro l'ormai vecchia tradizione. Conte punta alla vittoria della coppa per centrare al primo anno in Premier un double che al mese di ottobre sembrava inimmaginabile. Eppure il tecnico italiano, grazie al suo carisma e alle sue ottime idee, è riuscito ad ottenere il titolo di Campione di Inghilterra e ora punta il secondo trofeo. Dall'altra parte Wenger potrebbe essere all'ultima partita sulla panchina dell'Arsenal: sono ormai troppi gli anni senza vittorie per i Gunners che, dopo il match di oggi pomeriggio, potrebbero salutare il francese per iniziare un nuovo corso. Vincere oggi, però, contro i rivali storici rappresenterebbe un'ottima conclusione di stagione.

Conte vs Wenger. | Foto: gazzetta.it

La vigilia

Qui Arsenal

In occasione della conferenza stampa di vigilia, Wenger ha parlato così di un Arsenal favorito in finale: "Non credo che l’Arsenal sia favorito, saremo alla pari, forse con il Chelsea leggermente avanti. Ma era così anche nella semifinale contro il Manchester City" .

Wenger in conferenza stampa. | Foto: thesun.co.uk

Sul suo futuro invece il francese ha detto: "Non so se sarà la mai ultima partita all’Arsenal. Di sicuro non sarà l’ultima di sempre perché ho intenzione di rimanere nel calcio. Voglio solo vincere per la mia squadra, questa partita non riguarda me, ma il club. I giocatori hanno dato tanto e si meritano di vincere qualcosa quest’anno". Non sarà della partita Gabriel Paulista e in dubbio c'è anche Mustafi: "Gabriel starà fuori dalle 6 alle 8 settimane ma fortunatamente non si dovrà operare, Mustafi è ancora malato e non si è allenato."

Qui Chelsea

Conte si è concentrato molto sulla partita, chiamando sull'attenti i suoi: "L’importante ora è mantenere alta la concentrazione. Abbiamo vinto il campionato ed è stato giusto goderselo e festeggiare. Ma affrontiamo una squadra che vuole salvare la sua stagione, dobbiamo essere attenti".

Conte in conferenza stampa. | Foto: i2.football.london

Il manager del Chelsea ha speso parole anche per il suo collega-avversario Wenger: "Non credo che quella di domani sarà l’ultima partita di Arsene. In questi 20 anni ha dimostrato di essere un ottimo allenatore che ha fatto un grande lavoro, merita di continuare a lavorare con l’Arsenal."

Probabili formazioni

Wenger dovrebbe continuare a schierare il 3-4-1-2, modulo provato soprattutto nelle ultime settimane di campionato, in caso di presenza dal 1' di Per Mertesacker che non è in ottime condizioni, così come Mustafi che ieri non si è allenato. Non al meglio anche i due laterali di centrocampo Gibbs e Chamberlain, che però dovrebbero giocare comunque dall'inizio.

Arsenal (3-4-2-1): Ospina; Holding, Mertesacker, Monreal; Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Gibbs; Sanchez, Welbeck, Ozil.

Conte non ha particolari problemi di formazione: schiererà sempre il 3-4-3 che lo ha portato alla vittoria del campionato, l'unico dubbio è a centrocampo dove bisogna scegliere il compagno di reparto di Kanté, con Matic favorito su Fabregas, ex della partita. Willian, che ha mandato grazie ai suoi gol il Chelsea in finale, dovrebbe lasciare spazio a Pedro.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Matic, Kante, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard.

Ventesima finale per i Gunners con quella di oggi, sono i maggiori vincitori del torneo: nel 2002 una vittoria per 2-0 nell'atto finale proprio contro il Chelsea, unico confronto tra le due squadre in finale di FA Cup deciso da Ray Parlour e Freddie Ljungberg. Nel 2014 e nel 2015 due vittorie contro due outsider, Hull City e Aston Villa.

Lo storico del Chelsea è molto buono: su 11 finali, sono 7 le vittorie dei blues: le prime due finali contano due sconfitte con Sheffield e Tottenham, la prima vittoria risale al 1970 con il Leeds. L'ultima vittoria in questa competizione nel 2012 contro il Liverpool, 2-1 ai Reds.

Il cammino

Chelsea - Peterborough (4-1), Brentford (4-0), Wolves (2-0), Manchester United (1-0), Tottenham (4-2).

Arsenal - Preston (2-1), Southampton (5-0), Sutton United (2-0), Lincoln City (5-0) e Manchester City (2-1).