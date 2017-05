Arsenal-Chelsea, chi si prende la Fa Cup 2017? Le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @

Salvare la stagione o ribadire la propria superiorità su tutte le avversarie? Questa è la domanda che accompagna la finale di Fa Cup 2017, tra Arsenal e Chelsea. I Gunners possono contare su una lunga lista di delusioni in stagione tra League Cup, Premier League e Champions League, mentre i Blues hanno centrato l'obiettivo del campionato e possono soltanto migliorare ancora. La mania di Antonio Conte per la vittoria, la voglia di conquistare un altro trofeo, non sono però passate di moda, così come la tradizione e la storia, elementi su cui potrebbe poggiarsi l'Arsenal, alla disperata ricerca di un'ancora a cui aggrapparsi per poter ricordare questa stagione almeno per qualcosa di positivo. Si comincia alle 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali.

Arsenal

Arsène Wenger deve fare i conti con tre pesanti assenze in difesa: Mustafi e Gabriel per infortunio, Koscielny per squalifica. Si rivede Mertesacker, titolare dopo svariati mesi, al centro della retroguardia a tre con Holding e Monreal. Larghi sulle corsie corrono Chamberlain e Bellerin, causa il non recupero di Gibbs - che non è nemmeno in panchina - mentre Xhaka e Ramsey compongono la coppia di mediani. In avanti, con Ozil e Sanchez, c'è Danny Welbeck preferito a Giroud. Tra i pali c'è il portiere di coppa Ospina.

Arsenal (3-4-2-1) - Ospina; Holding, Mertesacker, Monreal; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Chamberlain; Sanchez, Ozil; Welbeck. All. Wenger

Chelsea

Antonio Conte, a differenza del collega, può disporre di tutti gli effettivi della rosa e proporrà il classico 3-4-3 con i migliori undici in campo. Tra i pali Courtois, davanti a lui Azpilicueta, David Luiz e Gary Cahill; Moses e Marcos Alonso sono sulle fasce, Kanté e Matic sono il muro mediano. Davanti il tridente composto da Pedro, Diego Costa e Hazard.

Chelsea (3-4-2-1) - Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard. All. Conte