Manchester United, Carrick rinnova e festeggia con una sfida tra pezzi di storia

Photo by "The Telegraph"

L'avventura di Michael Carrick con il Manchester United è destinata a proseguire. Nonostante il minutaggio non sia stato elevato, Josè Mourinho ha espresso la volontà di volerlo confermare all'interno della sua rosa. Per lui è già pronto un contratto annulale, in modo da dare una mano alla sua squadra in occasione della prossima Champions League.

Carrick è allo United dal 2006, e ha collezionato ben 314 presenze vincendo praticamente di tutto. Mourinho non lo ha utilizzato tantissimo in questa stagione, ma ogni volta che è stato chiamato in causa (soprattutto in Europa) ha sempre risposto alla grande. Esempio di professionalità e riconoscimento nei confronti di una società che lo ha etichettato come uno dei migliori centrocampisti inglesi degli ultimi anni. Tattico, mediano, ruba palloni e grande senso della posizione. Ogni volta che mancava un titolarissimo entrava lui e spadroneggiava nonostante i suoi 35 anni. Il rinnovo è meritato, anche perchè lo United ha bisogno di gente d'esperienza per la Champions. Uno che ha lavorato con Ferguson sarà sicuramente riuscito a rubargli qualche segreto psicologico e non solo tattico, ed è per questo motivo che i Red Devils hanno fatto bene a confermarlo per un altra stagione.

Carrick si godrà, dunque, l'ennesima stagione con il Manchester United. In occasione dei suoi 11 anni di carriera con il club, è stato deciso di organizzare un match amichevole tra la squadra dello United del 2008 e i "Michael Carrick Testimonial All Stars". La gara si disputerà a Old Trafford il 4 giugno, e per l'occasione vi segnaliamo tantissime leggende presenti in campo. La squadra sarà guidata da Sir Alex Ferguson, mentre gli avversari verranno diretti da Harry Redknapp, suo ex allenatore ai tempi del Tottenham. Di seguito vi proponiamo gli elenchi delle due squadre:

MAN.UNITED '08: Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidić, Wayne Rooney, Wes Brown, Owen Hargreaves, Ji Sung Park, Mikaël Silvestre, Louis Saha e Darren Fletcher.

MICHAEL CARRICK ALL STAR: Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen, John Terry, Jamie Carragher, Phil Neville, Robbie Keane, Míchel Salgado, Shay Given, Éric Abidal, Damien Duff, Gaizka Mendieta, Eidur Gudjohnsen.