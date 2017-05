Arsenal, ora è ufficiale: rinnovo biennale per Wenger

Google Plus

Fonte immagine: Bleacher Report

Le notizie di ieri trovano conferma ufficiale: Arsène Wenger ha firmato il rinnovo di contratto con l'Arsenal e rimarrà sulla panchina del nord di Londra fino al 2019. Il biennale annunciato ieri dal Telegraph, dalla Bbc e non solo è stato reso noto oggi dalla società, con un comunicato sul proprio sito.

Lo stesso Wenger ha rilasciato le prime dichiarazioni, raccontando le proprie sensazioni dopo il prolungamento: "Sono felice, perchè posso lavorare nel posto dove amo essere e perchè condivido gli stessi valori del club. Mi identifico nel club. Sono entusiasta, perchè il nostro finale di stagione è una spinta per andare avanti. Abbiamo creato dinamiche positive e vogliamo costruire di di queste, trasportando la positività nella prossima annata".

Il tecnico alsaziano ha anche analizzato la stagione, conclusa con un quinto posto in campionato e la vittoria della Fa Cup: "La prima parte della stagione era stata molto positiva, siamo rimasti imbattuti per venti partite e vinto il girone di Champions. Il punto di svolta negativo forse sono state le sconfitte di dicembre con Everton e Manchester City, e le due sconfitte con il Bayern che hanno influenzato negativamente la fiducia della squadra. Anche l'incertezza sul mio futuro potrebbe avere intaccato il morale, ma poi abbiamo di nuovo fatto gruppo, dimostrando resilienza, siamo tornati uniti e più forti. Abbiamo terminato la stagione in maniera convincente, giocando contro avversarie difficili".

Idee chiare anche sul futuro prossimo, sul mercato e sull'inizio della stagione: "Dobbiamo costruire sulla parte forte che abbiamo, alcuni potremmo perderli, cercheremo di aggiungere alta qualità, giocatori che facciano la differenza. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, vogliamo essere ancora più forti in tutti gli aspetti. Tutti i giocatori che sono passati di qui sono migliorati, dobbiamo continuare su questa strada".

Infine, anche un messaggio ai tifosi: "Stiamo insieme, uniti per supportare i nostri giocatori e il club, diamo tutto il nostro meglio per essere al livello a cui ambiamo. Possiamo migliorare, rinforzeremo la squadra per la prossima stagione. Dobbiamo essere fiduciosi e supportare tutti insieme il nostro stile di gioco".