Everton: si pensa al dopo-Lukaku, piacciono tre calciatori del Milan

Source photo: www.90min.com

Con la milionaria cessione di Romelu Lukaku, si prevede un mercato scoppiettante, per l'Everton, pronto a rinforzarsi per diventare sempre più una big della Premier League. Ad avvalorare la tesi di un mercato ricco di colpi, è stato Carlo Jacomuzzi, osservazione dei Toffees che a Radio Crc ha dato qualche piccolo indizio sui desideri del club presso cui lavora: "Lukaku andrà via e Bacca potrebbe essere una soluzione, ma devono mettersi insieme una serie di fattori" Economici, soprattutto, per un club poco incline a spendere senza freni.

Tra i calciatori rossoneri entrati in orbita inglese, anche M'baye Niang, reduce dall'esperienza inglese al Watford. Ormai epurato da Vincenzo Montella e dalla nuova proprietà, l'esterno francese ha lasciato un bel ricordo oltre la manica e sarebbe sicuramente pronto a tornare in Premier League per giocarsi ancora le proprie chance. Piace anche Gustavo Gomez, ugualmente incerto sul proprio futuro in rossonero. Con l'arrivo di Musacchio e con Romagnoli e Paletta pronti a tenersi stretto il posto, Gomez rischierebbe seriamente di trovare spazio nel Milan, motivo che spingerebbe il ventiquattrenne paraguayano a cambiare area.

Sempre pescando in Italia, i Toffees avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata, che con l'Udinese ha messo in luce le sue doti di bomber muscoloso e fisicamente devastante. Non sempre lucido sotto porta, il colombiano sarebbe però il profilo perfetto per sostituire Lukaku, considerando la somiglianza fisica dei due giocatori. Certo, il ragazzo di Cali dovrebbe aggiustare la mira per allinearsi al belga, ma con una squadra importante decisa a puntare su di lui questa sua tendenza poco fortunata potrebbe notevolmente migliorare. La valutazione del Napoli, che detiene il cartellino del calciatore, è però esagerata, con Carlo Jacomuzzi che sottolinea il rifiuto dell'Everton di sborsare 25 milioni: "Zapata potrebbe essere interessante per l'Everton, ma 25 milioni non credo sia una giusta cifra per lui anche se poi è il mercato che fa la cifra" ha detto.