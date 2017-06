Morata-Manchester United, c'è l'accordo

Il Manchester United ed Alvaro Morata sono sempre più vicini. Dopo aver annunciato l'acquisto di Victor Lindelof, dal Benfica, i Red Devils stanno spingendo per acquisire l'attaccante del Real Madrid che andrebbe a sostituire Zlatan Ibrahimovic. Presto, dunque, potrebbe esserci il secondo colpo di mercato dello United che ha intenzione di ritornare a recitare un ruolo da protagonista in Premier League ed in Champions.

Secondo quanto riporta GDM, infatti, l'accordo con il giocatore è stato trovato, ora manca quello tra i club ed è possibile che si vada per le lunghe vista anche l'alta richiesta del club spagnolo che chiede 90 milioni di euro per il suo numero 21 a fronte di un offerta di 70 milioni da parte della squadra allenata da Josè Mourinho. Già, proprio l'allenatore portoghese potrebbe essere la chiave di volta di questa operazione visto che il centravanti iberico ha già espresso la sua volontà di giocare ed avere più minutaggio. Proprio Josè Mourinho potrebbe regalargli le chiavi della attacco della sua squadra, per puntare in alto, come detto, sia in campionato ma anche in Champions League visto che in questa stagione i Red Devils torneranno a disputare la massima competizione Europea per Club a tre anni di distanza dall'ultima volta.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo tra le parti e, secondo Marca, la società inglese concluderà l'acquisto dell'ex attaccante della Juventus per circa 80 milioni di euro, con l'ufficialità che potrebbe arrivare già a inizio della settimana prossima. Due matrimoni in pochi giorni, dunque, per Alvaro Morata che in questa stagione ha messo a segno 20 reti in 43 partite. Un attaccante raffinato, dall'innato fiuto per il gol, che in Premier potrebbe garantire tranquillamente almeno 20 realizzazioni. Credenziali ottime per quella che sarà la prossima punta di diamante del Manchester 2.0 di Mourinho.