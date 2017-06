Il Manchester United è forte su Anderson Talisca

Dopo Victor Lindelof, il Manchester United bussa nuovamente alla porta del Benfica, intenzionato a soffiare un altro campioncino alla compagine lusitana. Questa volta, l'oggetto del desiderio del club inglese allenato dallo Special One, Josè Mourinho, è Anderson Talisca, trequartista brasiliano di proprietà proprio della squadra di Lisbona, ma che durante l'ultimo campionato ha militato nel Besiktas, vincendo il titolo della Super Lig turca.

Le qualità balistiche del fantasista brasiliano le abbiamo potute osservare da vicino nella doppia sfida di Champions League, che la squadra turca ha disputato contro il Napoli di Maurizio Sarri. Talisca non ha affatto nascosto il suo apprezzamento per un eventuale trasferimento ad Old Trafford, in un club che può vantare una storia di assoluto rispetto. Per lui, un eventuale passaggio ai Red Devils suonerebbe come un miglioramento, netto, della sua carriera. Avrebbe, inoltre, la possibilità di lottare ai vertici della Premier League, uno dei campionati più belli, affascinanti e competitivi del mondo, e giocare in Champions League.

Al portale brasiliano 'Globoesporte', ha rilasciato un'intervista, in cui ha svelato i suoi voleri, ma non ha reso noto nessuna sfaccettatura riguardante la trattativa in atto tra il Benfica ed il Manchester United. Queste le sue parole, in sintesi: 'È una questione della quale non posso ancora parlare. Ma sono a conoscenza del fatto che Josè Mourinho mi ami da tempo, non mento su questo. Apprezza il mio modo di giocare, e di questo non posso fare altro che andarne fiero. Ma non dipende solo da me, dipende anche dal Benfica e dai miei agenti che stanno valutando la situazione. Presto ci saranno novità. Tutti i giocatori vorrebbero andare al Manchester United, è una tappa d'arrivo in una carriera di un calciatore, perchè i Red Devils sono un grandissimo club, dalla storia importante. Ho giocato una buona stagione e, come ho già detto, è un amore che esiste da tempo e spero che tutto si incastri bene'.