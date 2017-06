Liverpool, si punta ad incassare 70 milioni dagli esuberi

In attesa dei playoff di metà agosto che potrebbero valere il ritorno in Champions League dopo 2 anni di assenza, il Liverpool comincia a ragionare su come rafforzare la squadra per non farsi trovare impreparato. Prima di parlare di acquisti, però, si pensa alle cessioni di giocatori fuori dal progetto che possano permettere al club di incassare un tesoretto da reinvestire ed i nomi fatti dalla stampa inglese sono tre.

Il primo è quello di Lazar Markovic: arrivato nell’estate 2014 dal Benfica per 25 milioni di euro, l’ala serba ha fortemente deluso ad Anfield Road nel primo anno e per via di incomprensioni con l’allora tecnico Brendan Rodgers viene messo prima fuori rosa e poi ceduto al Fenerbahce, dove però fa ancora fatica; tornato in Inghilterra, Markovic trascorre i primi 6 mesi di questa stagione in prestito allo Sporting Lisbona e gli altri 6 all’Hull City. Non ha particolarmente impressionato nemmeno con la maglia delle Tigers, ma il classe ‘94 ha legato con il tecnico Marco Silva che ora lo rivorrebbe con sé nella sua nuova avventura sulla panchina del Watford: secondo il Times, l’allenatore avrebbe pronti 20 milioni di sterline per portarlo a Vicarage Road.

Un secondo sicuro partente è Mamadou Sakho, difensore francese di proprietà del Liverpool dal 2013 ma mai pienamente convincente, anche per via di diversi infortuni e per una squalifica per essere stato trovato positivo a sostanze dopanti; nel gennaio 2017 si è trasferito in prestito al Crystal Palace dove ha collezionato solamente 8 presenze, terminando la stagione anticipatamente per l’ennesimo guaio fisico. I Reds chiedono 30 milioni di sterline per lui, un po’ troppi per le Eagles, che pensano di riscattarlo, o per chiunque lo chiedesse.

Infine c’è Alberto Moreno, anche lui ampiamente al di sotto delle aspettative e praticamente mai impiegato da Jurgen Klopp – 18 presenze fra tutte le competizioni e solo 2 da titolare in Premier League. Qui la dirigenza si aspetta di incassare almeno 12 milioni di sterline, per un totale di circa 70 milioni di euro nelle casse per poi sferrare l’attacco agli obiettivi in entrata: primo fra tutti, Mohamed Salah della Roma, con cui c’è un accordo di massima per una trattativa in dirittura d’arrivo.