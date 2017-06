Premier League: l'Everton fa sul serio per Michael Keane

Source photo: thesun.co.uk

Sorprende l'attivismo sul mercato dell'Everton, club inglese di Premier League al centro di giorni frenetici per rinforzare la propria rosa. Dopo i tantissimi sondaggi per Niang, vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dei Toffees, il club di Liverpool avrebbe messo gli occhi su Michael Keane, centrale difensivo del Burnley che ha impressionato durante la scorsa stagione del massimo campionato inglese. Nato nella fiorente scuola del Manchester United, il ragazzo classe '93 non è mai riuscito ad imporsi con i Red Devils, diventando però uno dei calciatori più quotati della rosa attualmente allenata da Sean Dyche.

Molto forte fisicamente, per lui 188 centimetri, Keane spesso colpisce anche in zona goal, come confermano le cinque reti messe a segno due stagioni fa, in Championship. Particolarmente voluto anche dallo United, il centrale dovrebbe arrivare all'Everton per l'importante cifra di 24 milioni di euro, dato che i Red Devils hanno di fatto abbandonato la trattativa dopo l'ingaggio di Victor Jorgen Nilsson Lindelof, pagato sborsando circa 35 milioni più bonus al Benfica.

Un'operazione importante, per il club di Liverpool, deciso a far fruttare al meglio l'eventuale cessione di Romelu Lukaku, dato ormai per partente. Con i milioni a disposizione, infatti, la società inglese vorrebbe regalare a Ronald Koeman molti innesti di qualità, come fatto con il recentissimo ingaggio di Davy Klaassen, pagato circa trentacinque milioni di euro. L'Everton che verrà sta prendendo forma e potrebbe, perché no, puntare ad un titolo che sembra ormai alla portata di tutti vista la sempre più crescente imprevedibilità del campionato inglese di calcio, in assoluto il più bello ed il più difficile al mondo.