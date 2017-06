Manchester City - Pronto il doppio colpo: Dani Alves e Walker

Continua l'opera di ricostruzione e rifondazione del Manchester City per il secondo anno di Guardiola. Dopo la cessione esuberi e gli acquisti di Bernardo Silva ed Ederson, ecco che il club Inglese punta a chiudere altri due super acquisti prima che inizi la tournée negli Stati Uniti: si tratta di Dani Alves e Kyle Walker. Andiamo con ordine riepilogando la situazione.

Il Brasiliano ha praticamente detto addio alla Juventus, dopo una sola stagione, ed è pronto a tuffarsi nella nuova avventura in Premier League con il suo maestro Pep con cui ha vinto e rivinto tutto. I due si sono incontrati qualche settimana fa e l'ex Barcellona ha subito accettato la proposta, rifiutando, secondo il Daily Mail, anche un'importante offerta del Chelsea di Conte.

Il Manchester City vuole ufficializzare il suo acquisto prima dell'inizio del pre-campionato, stesso discorso per Kyle Walker che, secondo i media Inglesi, avrebbe già comunicato al Tottenham di voler andare via per giocare dalle parti dell'Ethiad. Il club Londinese valuta il giocatore 50 milioni e la sensazione è che l'affare andrà in porto vista la disponibilità economica dei Citizens e la volontà del giocatore. L'alternativa è rappresentata da Mendy del Monaco, ma non è escluso che possano arrivare entrambi visto che, nelle scorse settimane, il classe 94' era dato ad un passo dal City. Inoltre i due agiscono su corsie diverse.

Il fortino voluto da Guardiola sta prendendo forma e al centro ci sarà Sergio Aguero, protagonista di pazze voci di mercato che lo vogliono all'Arsenal in cambio di Alexis Sanchez. Il Kun resterà e, con tutta probabilità, sarà il perno del nuovo Manchester di Pep Guardiola.