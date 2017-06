Chelsea: preso Bakayoko, si punta su Vitolo | www.calciomercato.com

Il mercato del Chelsea comincia a smuoversi ed anche in maniera vigorosa. Nelle prossime 48 ore è atteso a Londra lo sbarco di Tiemouè Bakayoko, centrocampista classe ‘94 del Monaco, che svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto con i Blues; ai monegaschi andranno 35 milioni di sterline. Il francese andrà a formare una coppia di tutta sostanza nel nuovo centrocampo di Antonio Conte con il connazionale N’Golo Kantè, prendendo il posto di Nemanja Matic, ad un passo dal trasferimento al Manchester United.

Nato a Parigi da genitori ivoriani, Bakayoko cresce calcisticamente nel Rennes, che lo acquista da una società dell’hinterland parigino nel 2008, a 14 anni, facendolo debuttare in Ligue 1 nel 2013. Su di lui mette gli occhi il Monaco: 8 milioni per il suo cartellino nel 2014, 91 presenze in 3 stagioni e 5 goal. In particolar modo è proprio l’ultimo anno quello della definitiva esplosione per il ragazzo, convocato anche in Nazionale maggiore nel marzo scorso e scelto dall’UEFA come uno dei giocatori facenti parte della squadra dell’anno in Champions League.

Altro nome in entrata per il Chelsea è quello di Vitolo del Siviglia. L’ala spagnola piace molto ad Antonio Conte ma gli andalusi non sono disposti a trattarlo: chi lo vuole deve pagare la clausola di risoluzione pari a 40 milioni di euro; su di lui c’è anche l’Atletico Madrid, impossibilitato però ad acquistarlo subito per via del blocco del mercato imposto ai Colchoneros.

In Inghilterra continuano a dare per vicinissimo l’accordo con la Juventus per il terzino brasiliano Alex Sandro, per il quale sono stati offerti quasi 70 milioni di euro; per il ruolo di centrale difensivo, il preferito di Conte è sempre Leonardo Bonucci, bloccato però dalle parole del tecnico bianconero Massimiliano Allegri; in alternativa piace Virgil Van Dijk del Southampton, sul quale è forte la concorrenza del Liverpool. In uscita, Bertrand Traorè è ufficialmente del Lione, mentre si continua a cercare una sistemazione per Diego Costa.