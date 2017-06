Liverpool, Klopp pronto a svenarsi per Naby Keita: 80 milioni al Lipsia | www.fourfourtwo.com

Il ritorno in Champions League, anche se si dovrà passare dai preliminari, ha esaltato tutto l’ambiente del Liverpool, Jurgen Klopp compreso. Dopo aver infranto il record del club per quanto riguarda il pagamento di un cartellino – 37 milioni di sterline per strappare Mohamed Salah alla Roma contro il precedente primato di 35 milioni spesi per Andy Carroll nel gennaio 2011 – il tecnico tedesco sarebbe pronto ad entrare a far parte della classifica dei più spendaccioni a livello europeo.

Il Daily Mirror parla di un’offerta monstre da 70 milioni di sterline – circa 80 milioni di euro - da recapitare al Lipsia per il suo centrocampista Naby Keita: il club di proprietà della Red Bull è stata la rivelazione della scorsa Bundesliga, con il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco e con l’accesso diretto alla prossima Champions League per la prima volta nella sua storia, ed il guineano si è distinto come uno degli interpreti più brillanti della squadra di Ralph Hasenhuttl. Classe 1995, Keita ha dimostrato grandi doti sia in fase di contenimento che in fase di proposizione a livello offensivo, risultando il centrocampista più prolifico in Germania, con 8 reti all’attivo a cui si aggiungono 8 assist vincenti per i compagni.

Il giocatore ha senza dubbio attirato l’interesse di tanti club importanti in giro per l’Europa ed il Liverpool vuole anticipare la concorrenza con una proposta indecente, a dispetto di una clausola di risoluzione inserita nel contratto di Keita di 48 milioni di sterline. In questo modo Klopp sistemerebbe il centrocampo, prima di dedicarsi a puntellare la difesa: in questo caso non si molla la pista che porta a Virgil Van Dijk del Southampton, mentre per la corsia sinistra, con Alberto Moreno in uscita, si monitora la situazione relativa a Andy Robertson, appena retrocesso con l’Hull City, per cui i Reds sono disposti a spendere 10 milioni di sterline. Sempre in attesa che si sblocchino alcune uscite, come Sakho e Markovic.