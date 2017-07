Everton, è ufficiale: Sandro Ramirez ha firmato | www.skysports.com

Uno è ufficiale, l’altro lo sarà a breve. L’Everton continua a piazzare colpi ed annuncia l’acquisto dell’attaccante Sandro Ramirez: lo spagnolo ha firmato un contratto quadriennale con i Toffees che hanno pagato circa 6 milioni di euro – il valore della clausola di risoluzione - per prelevarlo dal Malaga, battendo la concorrenza dell’Atletico Madrid, bloccato dallo stop al mercato. Di scuola Barcellona, Ramirez è esploso nell’ultima stagione in Andalucìa dove si è fatto notare mettendo a segno 14 goal in 30 presenze in Liga, a cui si aggiungono altre due reti in Copa del Rey che portano il totale a 16 reti in 31 gettoni, mostrando grande abilità anche nei calci di punizione; è stato anche il centravanti titolare della Spagna Under 21 nell’Europeo in Polonia, concluso al secondo posto alle spalle della Germania. “Sarà una grande stagione” dichiara entusiasta Sandro ai microfoni di Everton TV, “Sono contentissimo di aver firmato per l’Everton, ha già fatto grandi acquisti e siamo fiduciosi sul fatto che possiamo conquistarci la qualificazione in Champions League”.

Dopo Jordan Pickford, Davy Klasseen ed il giovane nigeriano Onyekuru, arriva il quarto ingaggio ufficiale, a cui seguirà il quinto, cioè Michael Keane. Difensore centrale inglese attualmente in forza al Burnley, Keane si trasferirà a Goodison Park per circa 30 milioni di euro, secondo i giornali inglesi entro questa settimana. Ronald Koeman così sistemerà anche il reparto arretrato, in modo da avere davvero una squadra che possa puntare ad un piazzamento tra le prime quattro in Premier League. La brutta notizia per i tifosi dell’Everton però è l’addio di Romelu Lukaku, annunciato dallo stesso belga: “Ho l’accordo con un altro club” ha ammesso in un’intervista a Sky Sports UK. Molto probabilmente questo club è il Chelsea di Antonio Conte, pronto a sborsare – si dice – 100 milioni di sterline per riportare il centravanti a Stamford Bridge; a quel punto si concretizzerebbe l’assalto a Olivier Giroud dell’Arsenal: 20 milioni di sterline pronti per lui.