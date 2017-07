Arsenal, tutti pazzi per l'oro portoghese di Lisbona: sul tavolo 80 milioni per Carvalho e Martins

Photo by "Renascença"

Non solo Porto e Benfica possono godere di ottimi settori giovanili, ma anche lo Sporting Lisbona ha svolto e svolgerà un ruolo importante per quanto riguarda la continua crescita del movimento portoghese. Figo e Cristiano Ronaldo restano emblemi esportati in tutto il mondo perchè sono cresciuti in questo meraviglioso ambiente, ma da diversi anni stiamo assistendo all'exploit di tanti giovani calciatori come William Carvalho e Gelson Martins.

Su di loro, l'interesse di tante squadre, tra le quali l'Arsenal. I Gunners sarebbero disposti a fare follie per assicurarsi la coppia, e sul piatto ballerebbe una cifra complessiva che sfiora gli 80 milioni di euro. Carvalho sarebbe un colpo importante perchè garantirebbe a Wenger tanta sostanza e quantità in mediana, avvenimento che non si verifica ormai da diversi anni. Il 22enne Martins, invece, sarebbe il sostituto ideale di Sanchez (accostato al Bayern Monaco da tempo), un prospetto in grado di agire su tutto il fronte d'attacco.

La spesa è elevata, ma la cifra va a giustificare il valore di questi due pezzi pregiati usciti dal laboratorio biancoverde. Per adesso sono solamente rumors, ma qual'ora l'Arsenal riuscisse ad accaparrarseli metterebbe a segno un doppio colpo di grande spessore in grado di smuovere gli equilibri della rosa, in particolare del centrocampo.