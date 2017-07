L'Everton sogna il ritorno di Wayne Rooney

L'Everton è letteralmente scatenato in questo primo scorcio di mercato estivo. Dopo gli acquisti di Pickford, Klaassen, Onyekuru, Sandro e Keane, i Toffees non hanno intenzione di fermarsi. La dirigenza vuole accontentare in tutto e per tutto l'allenatore Koeman, che ha richiesto ulteriori rinforzi per rendere la squadra ancor più competitiva per tentare la qualificazione alla Champions League 2018/2019.

Con la probabile cessione di Romelu Lukaku, al Chelsea o al Manchester United, il sogno resta uno: Wayne Rooney. Il capitano dei Red Devils, poco impiegato da José Mourinho nella scorsa stagione, potrebbe tornare dove ha cominciato la sua fantastica carriera. L'Everton sta lavorando da settimane a questo clamoroso colpo, ma non sarà facile. L'inglese non ha alcuna intenzione di lasciare l'Old Trafford. Il capitano dei rossi ha un altro anno di contratto e, nonostante le voci che parlano di un possibile addio (destinazione Everton appunto), vuole tornare a giocare la Champions League e rispettare il suo accordo attuale.

L'attaccante percepisce 300.000 sterline a settimana e pochissimi club in Inghilterra al momento riuscirebbero ad offrirgli un salario simile. Pertanto, Rooney è pronto a restare allo United, anche se il richiamo dell'Everton potrebbe essere così forte da convincerlo a tornare dalle parti di Goodison Park. Lì dove tutto è cominciato.