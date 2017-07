Chelsea, Rudiger costerà quasi 40 milioni di euro | www.fourfourtwo.com

Antonio vola da Antonio. È tutto fatto per l’approdo di Rudiger alla corte di Conte: il Chelsea pagherà il cartellino del giocatore 31 milioni di sterline di base, a cui se ne aggiungeranno altri 5 di bonus, per un totale di quasi 40 milioni di euro che finiranno nelle casse della Roma. Secondo il Daily Mirror il giocatore è già a Londra per sostenere le visite mediche, ma verosimilmente farà qualche giorno di vacanza dopo la Confederations Cup.

Rudiger saluta la Capitale dopo 2 stagioni in cui ha collezionato 72 presenze e 2 reti, senza però alzare alcun trofeo; le sue prestazioni gli sono valse l’entrata in pianta stabile nel giro della Nazionale teutonica, fino a giocarsi da titolare l’ultima Confederations Cup, vinta dai tedeschi in terra di Russia. Conte avrà dunque un nuovo difensore con le esatte caratteristiche per adattarsi ai suoi schemi: nell’ultima stagione, Luciano Spalletti ha impiegato Rudiger sia come terzino destro nella difesa a 4, sia come uno dei centrali della difesa a 3, mostrandosi affidabile in entrambe le situazioni. Con l’ingresso in squadra del tedesco, per il tecnico salentino si apre anche l’ipotesi di un 4-3-3, con Azpilicueta di nuovo nel suo ruolo di esterno destro basso di difesa, Marcos Alonso – o, chissà, Alex Sandro – sulla corsia opposta e con Rudiger a fare coppia con David Luiz o con Gary Cahill davanti a Courtois, in un reparto che ha visto l’addio ufficiale del leggendario capitano John Terry, passato all’Aston Villa in Championship.

Mollate quindi, almeno per adesso, le piste che portano a Van Dijk del Southampton o a Leonardo Bonucci della Juventus, mentre per l’attacco l’obiettivo numero uno è sempre Romelu Lukaku dell’Everton: si parla di una proposta pronta da 100 milioni di sterline, ma prima deve partire Diego Costa, vicino al ritorno all’Atletico Madrid; infine, il giovane Tammy Abraham ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea per poi passare allo Swansea in prestito per una stagione.