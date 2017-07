Mendy vuole solo il Manchester City

Dopo un grande avvio di mercato, il Manchester City prosegue la sua opera di rafforzamento sotto traccia anche se, nelle ultime ore, qualcosa è uscito allo scoperto. Si tratta di Benjamin Mendy, terzino sinistro del Monaco che piace tantissimo a Guardiola per la sua capacità di offendere ed essere al contempo utile nei ripiegamenti.

Nelle scorse settimane c'erano stati degli incontri tra i Citizens e il Monaco, il club francese aveva chiesto 40 milioni per il cartellino del ventitreenne ma, nelle ultime ore, le cose son cambiate, visto che, secondo le ultime indiscrezioni riportate da L'Equipe, il laterale avrebbe spiegato chiaramente di voler andare al Manchester City per raggiungere così il suo compagno al Monaco Bernardo Silva. Mendy sta spingendo per chiudere la trattativa, Guardiola lo sta aspettando a braccia aperte per continuare la sua opera di rivoluzione.

L'affare dunque, sembra essere arrivato ad un punto cruciale anche perché, nella giornata di ieri, il Monaco ha ufficializzato l'acquisto del giovane difensore del Feyenoord Kongolo per 13 milioni di euro. La volontà del giocatore è chiara: Mendy vuole il Manchester City e i Citizens non avranno problemi a soddisfare le richieste economiche del Monaco.