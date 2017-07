Premier League, arriva il botto dei Gunners: ufficiale l'arrivo di Lacazette alla corte di Wenger

Alexandre Lacazette posa con la nuova maglia dei Gunners. Fonte foto: arsenal.com

Era già tutto fatto, ma nel pomeriggio è arrivata anche l'attesa ufficialità. Alexandre Lacazette, centravanti in grado di mettere a segno 91 reti complessive nelle ultime quattro stagioni, saluta il Lione per trasferirsi nel nord di Londra.

Il grande botto lo mette a segno l'Arsenal di Wenger, a lungo in passato sulle tracce del ragazzo cresciuto ed esploso con la maglia del Lione. I Gunners, favoriti dal blocco del mercato che ha improvvisamente colpito l'Atletico Madrid - in precedenza già vicinissima all'acquisto di Lacazette - hanno ottenuto il gradimento del calciatore che già da tempo aveva annunciato l'addio da Lione alla fine di questa stagione. Una volta arrivati all'accordo tra calciatore e società, per l'Arsenal non è stato facile trattare con il club transalpino: per il passaggio di Lacazette dalla Ligue1 alla Premier League, è stato necessario un esborso economico superiore ai 50 milioni di euro, un esborso che un comunicato ufficiale apparso sul sito dei francesi ha attestato sui 53 milioni più 7 di bonus. Questo fa di Lacazette il calciatore più pagato della storia del club londinese, da sempre rivolto con maggior attenzione verso calciatori di madrelingua transalpina.

Lacazette firma il suo contratto con al suo fianco Wenger. Fonte foto: arsenal.com

Nella giornata odierna, dopo che i due club avevano già raggiunto un accordo definitivo, Lacazette è volato a Londra per sostenere la visite mediche per il suo nuovo club. Ai rituali medici - completati con successo - è seguito l'annuncio ufficiale del calciatore, immortalato in più scatti con la nuova maglia dei Gunners, e la conseguente firma su firma su un contratto pluriennale.