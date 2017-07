Everton - Vicinissimi Rooney e Giroud

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il calciomercato estivo (e non solo) dell'Everton. Dopo gli acquisti dei vari Pickford, Klaassen e Sandro Ramirez, la squadra di Liverpool è ad un passo da due pezzi da novanta della Premier League: Wayne Rooney e Olivier Giroud.

Partendo dal primo, il giocatore del Manchester United non partirà con la squadra per affrontare la tournée estiva in America e inoltre, secondo il Sun, le due società avrebbero trovato ieri sera l’accordo e il giocatore avrebbe espresso la sua soddisfazione per il trasferimento, con l'arrivo di Mourinho, infatti, non è mai riuscito ad inserirsi nei meccanismi in rosso. Il trentunenne, dunque, dovrebbe tornare a vestire la maglia dell'Everton a titolo gratuito, ma mantenendo l’attuale stipendio di 250.000 sterline a settimana che percepisce dai Red Devils.

Sembra essere tutto fatto anche per Olivier Giroud: secondo il Daily Mirror, Everton e Arsenal avrebbero raggiunto l'intesa sulla base di 22 milioni di euro. A confermare il tutto ci sono anche le parole dell'osservatore italiano dell'Everton Carlo Jacomuzzi, il quale ha dichiarato l'imminente chiusura dell'affare. Inoltre i Gunners hanno appena acquistato Lacazette e, dunque, per Giroud gli spazi sarebbero ancora più ridotti. Il Goodison Park è pronto ad accogliere il figliol prodigo e il transalpino per sognare la qualificazione in Champions League.