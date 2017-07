Premier League, colpo in mediana per il Leicester: ufficiale l'arrivo di Iborra dal Siviglia

Vicente Iborra posa con la maglia del Leicester. Fonte foto: lcfc.com

All'indomani dei primi importanti botti di mercato, - Lacazette è nuovo calciatore dell'Arsenal - la Premier League continua ad attirare l'attenzione di mezza Europa con il probabile passaggio di Lukaku allo United e con l'ufficialità di Vicente Iborra al Leicester di Craig Shakespeare.

Quest'ultimo colpo è stato ufficializzato proprio nella giornata odierna, quando il sito ufficiale del Leicester City ha reso noto il passaggio del ventinovenne centrocampista spagnolo dal Siviglia alla corte delle Foxes. L'operazione è andata in porto sulla base di 15 milioni di euro, con il calciatore che ha firmato un contratto che lo legherà agli ex Campioni d'Inghilterra per le prossime quattro stagioni.

Iborra, tra i senatori del Siviglia di Emery e Sampaòli, era stato richiesto esplicitamente da Shakespeare, accontentato in tempi brevi dalla società. Il metronomo in grado di occupare indistintamente più porzioni di campo a seconda del bisogno, potrebbe essere uno dei colpi maggiormente riusciti dell'estate di mercato: in grado di abbinare un gran fisico - addirittura 195 i suoi centimetri - con un'eccellente visione di gioco e un destro di pregevole fattura, Iborra ha saputo farsi apprezzare sia nelle vesti di regista davanti alla difesa - meglio ancora se in accoppiata con un altro calciatore - sia nelle vesti di trequartista atipico, abilissimo nello sfruttare palloni aerei ed inserimenti per vie centrali.

Nel Leicester 2.0 allestito da Craig Shakespeare, Iborra andrà a ricoprire senza dubbio un ruolo di importanza primaria nel centrocampo Foxes. Associato alla freschezza di Ndidi o alle eccelse doti da corridore di Drinkwater, Iborra si candida per una maglia da titolare sia in un ipotetico centrocampo a due - probabilmente lo schieramento tattico che più gli si addice - sia in un centrocampo a tre o meglio ancora nelle vesti di trequartista oscuro. Insomma, un vero e proprio Jolly di esperienza e affidamento per rilanciare le ambizioni di successo del Leicester di Craig Shakespeare.