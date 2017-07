Arsenal - Lemar si avvicina: offerti 45 milioni al Monaco

Dopo aver acquistato Lacazette e Kolasinac l'Arsenal non si ferma. I Gunners stanno seguendo Thomas Lemar, esterno sinistro del Monaco, e le parti si sarebbero riavvicinate in maniera importante.

Dopo che il Monaco aveva rifiutato ben 35 milioni di sterline, i Gunners, secondo L'Equipe, avrebbero presentato al Monaco, una seconda offerta da ben 40 milioni di sterline e sperano di riuscire a convincere il club francese per la cessione del talento classe 1995 che nella passata stagione si è messo in mostra con i suoi 14 gol in 55 presenze, bottino importante per il Francese.

Le sue caratteristiche sono ben note a tutti: Lemar è un mancino puro che fa della rapidità e della tecnica i suoi punti di forza. Molto rapido e dotato anche di una buona resistenza fisica. Gioca prevalentemente come ala sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta per convergere ed andare al tiro oppure può agire come trequartista. E' abile sui calci piazzati, in particolare ad andare in gol su calcio di punizione. Potrebbe essere un innesto davvero importante per Wenger che già sogna un tridente formato da Lemar, Lacazette e Sanchez per essere competitivi sia in campionato che in Europa League.