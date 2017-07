Leicester - Preso Iheanacho dal Manchester City

Kelechi Iheanacho è praticamente un giocatore del Leicester. Le Foxes stanno ultimando le pratiche con il Manchester City per il passaggio del giocatore Nigeriano alla corte di Shakespeare. Operazione da 25 milioni di sterline (28 milioni di euro) per il talento ventenne che quest'anno ha trovato poco spazio con Guardiola: 7 reti in 29 presenze nella passata stagione, chiuso da Aguero e Gabriel Jesus praticamente inamovibili. Ha comunque sfruttato bene gli spezzoni di partita che gli sono stati concessi e quest'anno, con la rivoluzione in atto in casa City, sarebbe stato davvero difficile trovare spazio e minuti.

Acquisto importante e mirato degli ex campioni di Inghilterra che hanno vinto la concorrenza di alcune squadre della Premier tra cui il West Ham che sembrava avere vantaggio. Iheanacho, che si è messo in luce con Pellegrini, andrà a formare una coppia di tutto rispetto con Jamie Vardy con quest'ultimo pronto a tornare ai livelli di due anni fa dopo l'ultima stagione di alti e bassi. Incerto, invece, il futuro di Mahrez con il Leicester che ha fissato il prezzo a 50 milioni. Il giocaore vuole partire ma a questa cifra sembra davvero difficile che un club importante possa farci un pensierino tanto che l'Arsenal, la più interessata al talento Marocchino, ha deciso di virare su Lemar.