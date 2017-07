Manchester City - Ufficiale l'acquisto di Walker per 60 milioni

Colpaccio del Manchester City che si è assicurato le prestazioni di Kyle Walker per 53 milioni di sterline, ovvero 60 milioni di euro. L'ex terzino del Tottenham diventerà il difensore più pagato della storia superando Stones, acquistato sempre dai Citizens nella scorsa stagione.

Walker è il terzo rinforzo per Guardiola, dopo gli acquisti di Bernardo Silva ed Ederson, ed è già stato immortalato con la maglia dei Citizens con annesse prime parole: "Sono eccitato di aver firmato per il City e non vedo l'ora di iniziare. Pep Guardiola è uno dei manager più rispettati al mondo e sento che mi può aiutare a raggiungere un nuovo livello". Il nuovo numero 2 del City ha firmato un contratto per cinque anni.

Trattativa non facilissima da chiudere nonostante il calciatore avesse comunicato la sua intenzione di lasciare il Tottenham dopo la fine dello scorso campionato, con Pochettino che gli aveva preferito spesso Kieran Trippier. Gli Spurs, dal canto loro, lo avrebbero lasciato andare soltanto di fronte ad un'offerta ritenuta congrua al suo valore, arrivata dopo che Guardiola ha perso la possibilità di acquistare Dani Alves, il quale ha preferito il Paris Saint-Germain: il tecnico spagnolo ha spinto fortemente la sua dirigenza per accontentare le richieste del Tottenham.

Il Manchester City, adesso, non vuole fermarsi più perché questi potrebbero essere giorni decisivi anche per l'arrivo, sulla fascia sinistra, di Mendy del Monaco: le parti sembrerebbero esser molto vicine, con l'esterno che sembra prossimo a trasferirsi all'Ethiad per quasi 40 milioni di euro. Guardiola aspetta e intanto si gode il suo terzino destro e difensore più pagato della storia: Kyle Walker.

Alessio Evangelista.