West Ham, colpo Chicharito Hernandez | www.diez.hn

Javier Hernandez torna in Premier League. Secondo il quotidiano britannico Sun, il West Ham ha deciso di pagare la clausola di risoluzione inserita nel contratto del Chicharito con il Bayer Leverkusen di 13 milioni di sterline – circa 15 milioni di euro – per accaparrarsi le prestazioni e soprattutto i goal dell’attaccante messicano, corrispondendogli un ingaggio da 145 mila sterline a settimana e rendendolo di gran lunga il calciatore più pagato della rosa; battuta dunque la concorrenza del Lione e del Chelsea, mentre il giocatore è stato preferito a Olivier Giroud dell’Arsenal e Kelechi Iheanacho del Manchester City.

Proprio il ruolo di punta centrale è stato il punto debole degli Hammers nella scorsa stagione: tra i tanti infortuni di Andy Carroll e Diafra Sakho ed il flop Simone Zaza, Slaven Bilic ha dovuto inventarsi diverse soluzioni davanti per trovare la via della rete – riuscendoci per metà, grazie alla prolificità di Michail Antonio nella prima parte ed a quella di Manuel Lanzini nella seconda. Con il Chicharito il West Ham si assicura un bomber di sicura affidabilità e di grande esperienza ad altissimi livelli, avendo giocato per delle big europee come Manchester United e Real Madrid.

In particolare nei sei anni trascorsi ad Old Trafford, pur non essendo un titolare fisso, Hernandez ha segnato 59 goal in 157 presenze fra tutte le competizioni, conquistando 2 titoli di Campione d’Inghilterra e 3 Community Shields, mentre con i Blancòs, nella stagione 14-15, le reti sono state 9 in 33 gare; in Germania poi, con la maglia del Bayer Leverkusen il messicano ha incrementato la sua vena realizzativa con 39 goal in 76 partite fra Bundesliga, DFB Pokal e coppe europee. Ancora più impressionante la statistica con la nazionale del Messico: 48 goal in 96 gettoni, miglior goleador della storia del Tricolor davanti a due leggende come Jared Borgetti e Cuauhtemoc Blanco.