Chelsea-Morata, ci siamo. Al Real Madrid circa 80 milioni di euro

Alvaro Morata in azione con la maglia del Real Madrid. | masralarabia.com

Alvaro Morata con Antonio Conte, ci siamo. Nel 2015 fu proprio il tecnico italiano a spingere affinchè lo spagnolo, dal Real Madrid, si trasferisse alla Juventus per completare un percorso di crescita: le strade del tecnico e dei bianconeri poi si separarono quando il ritiro era appena iniziato per altri motivi. In seguito, i Blancos hanno usufruito di una clausola di riacquisto per riportare l'attaccante a casa, ma nonostante una media gol spaventosa (quasi una marcatura per partita) non è riuscito a imporsi ed adesso è pronto a riabbracciare l'allenatore italiano, evidentemente nel suo destino, ma con la maglia del Chelsea addosso.

Perchè la trattativa che dovrebbe portare il numero 21 delle Merengues a Londra è più che mai vicina alla chiusura. Dalla Spagna già negli scorsi giorni era rimbalzata la notizia di un'offerta di 80 milioni di euro giunta a Florentino Pérez: a quanto pare, l'idea del patròn madrileno è stata di accettare questa proposta e liberare questo centravanti dal potenziale formidabile. Per quello che riguarda lo stipendio, con i Galacticos questo calciatore guadagna 3 milioni annui e si prevede un aumento proficuo, che lo porterà a percepire più del doppio. Le cifre non sono chiarissime, il progetto tecnico sì: come successo con la selezione delle Furie Rosse, lo spagnolo erediterà il posto di Diego Costa da titolare nel 3-4-3 dei campioni d'Inghilterra.

E adesso Zinedine Zidane si trova senza una vera e propria riserva nel ruolo di punta adattabile sull'esterno. Poco male: con la potenza di fuoco a disposizione dei campioni d'Europa è facile pensare che ci sarà un grosso arrivo nel reparto offensivo. In cima alla lista c'è Kylian Mbappé: il giovanissimo talento dell'AS Monaco spinge tanto per trasferirsi al Real Madrid, ma la richiesta dei biancorossi è di 150 (!) milioni di euro. Quindi si tratterà nei prossimi giorni: sicuramente, prepariamoci a dei movimenti economici da shock...