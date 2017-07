Manchester City - Accordo totale per Danilo. Il Real Madrid accetta l'offerta di 30 milioni più bonus

Danilo esegue uno scatto con la maglia del Real Madrid. | itasportpress.it

In questa prima parte del mese di luglio il Real Madrid si sta focalizzando principalmente sulle operazioni in uscita. Da poco è venuta fuori la notizia del probabilissimo addio di Morata in direzione Chelsea, e sempre in Premier League si trasferirà Danilo, ma non dai campioni d'Inghilterra come sembrava soltanto qualche giorno fa, bensì al Manchester City, che nelle ultime ore ha effettuato un sorpasso decisivo nella corsa al laterale basso ex Porto.

I Blancos hanno infatti trovato l'accordo totale per il trasferimento del proprio terzino in Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola verserà nelle casse madrilene 30 milioni di euro più 5 di bonus: decisivo per la trattativa l'intervento dell'allenatore catalano che avrebbe contattato in prima persona il classe 1991 convincendolo a scegliere i Citizens come prossima squadra con un contratto fino al 2022 che dovrebbe prevedere un aumento dell'ingaggio del sudamericano (attualmente pari a 2,5 milioni per stagione). Per l'ufficialità si spera di chiudere domani, prima che inizi la tournée del club inglese in America, oppure bisognerà svolgere le visite mediche con foto di rito direttamente a Los Angeles nella giornata di venerdì.

Per le Merengues si tratta della seconda cessione importante in poche ore - insieme a quella di Morata di cui sopra - che porterà nel totale un tesoretto da 110 milioni di euro. Considerando che il terzino potrebbe anche non essere sostituito, perchè dopo l'arrivo di Théo Hernàndez lo spagnolo Nacho Fernandez potrebbe trasferirsi in pianta stabile a giocare sulla destra, come riserva di Carvajal, tutti gli indizi portano a pensare ad un assalto dalle cifre folli del Real Madrid in arrivo per Kylian Mbappé. La richiesta dell'AS Monaco per il proprio talento classe 1998 è altissima, pari a 150 milioni di euro: la proposta che giungerà dalla capitale spagnola nei prossimi giorni, quando queste operazioni saranno complete, non dovrebbe essere di molto inferiore; oltre a questo, il ragazzo spinge tanto per diventare un Galactico. C'è soltanto da aspettare nuovi sviluppi, non fra molto...