Manchester United - Colpo Matic: al Chelsea 56 milioni di euro

Nemanja Matic è, già da diverse settimane, in uscita dal Chelsea. Nonostante la stagione da titolare fisso, l'ex Benfica è stato, insieme a Diego Costa, uno dei giocatori scaricati da Antonio Conte, che ha sostituito i due acquistando Tiemoué Bakayoko prima e, più di recente, Alvaro Morata. Il serbo non è stato nemmeno convocato per la tournée estiva dei londinesi, che si sta svolgendo in America in questi giorni: sembra però che abbia finalmente trovato una destinazione. Sembra che nelle prossime ore si accaserà infatti al Manchester United.

La trattativa fra questo mediano e José Mourinho, a dire il vero, non è una novità assoluta. Già qualche settimana infatti, i Red Devils avevano convinto i campioni d'Inghilterra a lasciar andare il giocatore per 40 milioni di sterline, dopo aver trovato già da tempo un accordo col ragazzo (per un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione comprensivi di bonus). Tuttavia, quando i vincitori della scorsa Europa League hanno acquistato Lukaku, sembrava che dalle parti della capitale britannica, per usare un eufemismo, non l'avessero presa benissimo, tanto da interrompere le contrattazioni e non lasciar andare lo slavo. La dirigenza rossa non si è arresa ed ha avuto, alla fine, ragione: è bastato un rialzo dell'offerta fino a 50 milioni di sterline (circa 56 di euro, ndr) per convincere Abramovich a dare l'ok definitivo per il trasferimento. Come detto, il classe 1988 è già d'accordo e raggiungerà Ander Herrera e Paul Pogba per formare un centrocampo che, almeno sulla carta, è atomico.

In questo contesto da qualche giorno aveva provato ad inserirsi la Juventus, sondando il terreno con i Blues, ma di fatto senza mai fare un'offerta ufficiale. I bianconeri perciò proveranno l'affondo per un altro giocatore della Premier League nell'ottica di completare la loro mediana: stiamo parlando di Emre Can, che il Liverpool per adesso non è disposto a cedere, ma che ha il contratto in scadenza nel 2018 e se non rinnoverà a breve obbligherà di fatto i Reds a prendere in considerazione la proposta di Madama, che dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro.