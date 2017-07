Manchester City - Duello con l'Arsenal per Goretzka

Goretzka in azione con la maglia della nazionale tedesca / www.DFB.de

Per assicurarsi giocatori di qualità serve anche una cospicua quantità di denaro da poter investire e sembra proprio che quest'anno, vista la campagna acquisti, il Manchester City di Pep Guardiola disponga delle giuste somme per poter convincere quasi tutte le squadre europee. La situazione per il giovane talento dello Schalke 04 Leon Goretzka sembrava favorire l'Arsenal, in vantaggio sul Bayern Monaco nella corsa al 22enne tedesco, ma l'arrivo dei Citizens potrebbe sconvolgere tutto. I tabloid inglesi, che fino a poco tempo fa davano per sicuro il passaggio del centrocampista all'Arsenal, adesso si stanno ricredendo gradualmente ponendo Goretzka nella "Pep's shopping list".

Centrocampista centrale, può agire anche nel ruolo di esterno, sfruttando al massimo la sua tecnica. Dotato di dinamismo, visione di gioco, velocità e agilità, Goretzka è alto 189 centimetri ed è stato a lungo il capitano della Germania Under 21, guidata da Horst Hrubesch, ex centravanti dell’Amburgo, prima di entrare nel giro della nazionale maggiore appena un anno fa. Cresciuto con giocatori di un certo calibro, come Klaas-Jan Huntelaar, è stato anche compagno di squadra di Julian Draxler e Leroy Sanè, con cui ha giocato anche in Nazionale. Proprio Sanè sarebbe una pedina essenziale per il passaggio di Goretzka al City, sembra infatti voler convincere il centrocampista dello Schalke a lasciare la Germania per approdare in Inghilterra proprio come ha fatto lui. Il talento cristallino del giocatore è emerso ovunque in Germania, tanto da attirare inizialmente l'attenzione del Bayern Monaco, la squadra più forte del Paese. Poi l'esplosione alla recente Confederations Cup, dove le sue giocate sono state viste da tutto il mondo.

E' quindi un duello acceso, con i gunners che vogliono assicurarsi il ragazzo, ma non sarà assolutamente facile. Lo stipendio del giovane centrocampista sarebbe di 7 milioni di euro all'anno, il Manchester City ci ha abituato ormai a spese folli, questa sicuramente non sarebbe l'ultima.