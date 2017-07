Chelsea, 4 nomi nella wishlist di Antonio Conte | www.tuttosport.com

Le due di Mancheser, in particolare il City, si stanno rendendo protagoniste di un mercato a cifre folli, ed anche l’Everton non scherza. Dunque Antonio Conte ha stilato una lista dei desideri da sottoporre al Chelsea per essere accontentato in toto e rimanere competitivo su tutti i fronti, anche per la Champions League.

Per la verità, tra Morata, Rudiger e Bakayoko, i Blues hanno già speso quasi 160 milioni di euro, ma ci sono ancora alcuni ruoli scoperti, come per esempio quello di esterno sinistro. Marcos Alonso è stato uno dei migliori nella scorsa stagione, però il manager salentino sta cercando di mettere le mani su un top assoluto, ed in questo caso il preferito è Alex Sandro della Juventus. Le prime offerte per il brasiliano sono state respinte dai bianconeri quindi in Inghilterra sono sicuri sul fatto che verrà alzata l’asticella: 60 milioni di sterline pronti da recapitare in corso Galileo Ferraris. Rimanendo in Italia e spostandosi verso est la fermata successiva è Milano, sponda Inter: in questo caso l’oggetto del desiderio risponde al nome di Antonio Candreva. Il Sun nei giorni scorsi parlava di una proposta da 23 milioni di sterline per l’esterno italiano anche se non si hanno per ora notizie su un possibile contatto fra i due club.

Una pista sicuramente più semplice è quella che porta a Fernando Llorente: Conte e lo spagnolo hanno già condiviso l’esperienza nella Juventus nella stagione 2013-14 e senza dubbio i due sono rimasti legati. Lo spagnolo è stato protagonista assoluto della cavalcata dello Swansea fino alla salvezza ed è lecito pensare che a 32 anni possa pensare di cogliere forse l’ultima occasione della sua carriera di tornare a far parte di una squadra ambiziosa; tra l’altro, nello spogliatoio juventino il Rey Leon ha legato molto con il nuovo arrivato in casa Chelsea Alvaro Morata, motivo in più per spingere per un trasferimento a Stamford Bridge, anche se i Cigni valutano il centravanti fra i 25 ed i 30 milioni di sterline. Per concludere l’elenco, il quarto obiettivo è Virgil Van Dijk, conteso da diversi club di Premier League: il Southampton continua a fare muro per il difensore olandese, ma i Blues potrebbero davvero superare le aspettative dei Saints con una proposta indecente, visto che i tabloid britannici parlano di un budget da 250 milioni di sterline a disposizione di Antonio Conte da qui al 31 agosto prossimo. Attenzione poi alle alternative, che in questo caso sono Tom Davies dell’Everton, centrocampista classe ‘98, e l’ala brasiliana classe ‘97 Richarlison del Fluminense, sulla quale è fortissimo anche l’Ajax.