Newcastle: ufficiale l'ingaggio di Mikel Merino dal Borussia Dortmund

Source photo: twitter.com

Il Newscastle ufficializza l'ingaggio di Mikel Merino dal Borussia Dortmund. Centrocampista spagnolo classe 1996, Merino non ha trovato molto spazio con i gialloneri ed indossando la casacca bianconera potrà giocarsi le proprie chances in un club voglioso di ben figurare nel campionato più bello al mondo. Nato tatticamente come mediano, il "toro di Pamplona" può anche occupare la posizione di difensore centrale, duttilità che potrebbe tornare davvero utile al tecnico Rafael Benitez, deciso a rialzarsi dopo una parentesi di carriera avara di soddisfazioni.

Colpo in ottica futura, dunque, per il club inglese, che tra tanti ingaggi pensa anche a prelevare i talenti più interessanti del panorama calcistico mondiale. Nonostante le poche presenze, infatti, Merino ha davvero fatto vedere sprazzi di ottimo calcio, che hanno convinto Benitez a scommettere su di lui. Solo la prossima stagione di Premier League, dunque, dirà chi ha ragione.