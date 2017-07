United: Matic più vicino, il Chelsea insiste però sui bonus

Source photo: radiogoal24.it

Nemanja Matic è sempre più vicino al Manchester United e a José Mourinho. Il talentuoso mediano croato, allenato dal tecnico lusitano durante la sua seconda esperienza al Chelsea, sta per concludere la propria parentesi sportiva londinese, che lo ha trasformato in uno dei centrocampisti arretrati più forti al mondo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Matic sarebbe prossimo a trasferirsi nella Manchester sponda reds per la modica cifra di cinquanta milioni di euro.

Un'offerta che farebbe vacillare chiunque ma non il Chelsea di Abramovich, che avrebbe chiesto allo United anche dei bonus legati ad ulteriori garanzie tecniche in merito alle prestazioni di Matic e dello United in generale. Troppo, per i Reds, affatto inclini a superare la cifra proposta. La sensazione, dunque, è che queste divergenze economiche potrebbero allungare ulteriormente i tempi della trattativa, già difficile a causa dello "sgarbo" fatto dallo United al Chelsea in merito al trasferimento di Romelu Lukaku, promesso "blues" ma scippato proprio dallo United.