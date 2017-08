Llorente, caduta in bici e braccio rotto: sarà indisponibile per la prima giornata di Premier League

Fernando Llorente in azione con la maglia dello Swansea. | footballwhispers.com

Uno degli attaccanti ricordati con più affetto in Serie A ed adesso trasferitosi all'estero è certamente Fernando Llorente. Durante i suoi trascorsi con la Juventus, lo spagnolo si è tolto diverse soddisfazioni, arrivando a sfiorare anche il triplete nel 2015; il mancato successo europeo non ha diminuito l'affetto dei tifosi bianconeri nei suoi confronti, che certamente non saranno contenti di sentire le notizie di cronaca più recenti sul proprio ex attaccante, che ha subito un brutto danno fisico.

Già con un comunicato dello scorso 29 luglio, lo Swansea City - squadra attuale del 32enne - aveva reso pubblica la notizia di una rottura del braccio del calciatore, non comunicandone però la causa; a quanto pare, è stato un incidente durante un giro in bici nei giorni di vacanza a procurargli la frattura. I gallesi si dicevano anche "fiduciosi per un recupero entro la prima giornata di Premier League", che per la cronaca li vedrà sfidare il Southampton in trasferta. Le notizie odierne però non sono positive in tal senso per gli Swans: il centravanti non ha bisogno di un intervento medico, ma salterà comunque di sicuro la gara del 12 agosto; per il futuro, si vedrà. Lo stop previsto è di "alcune settimane", dunque non ben definito.

Allora sarà motivo d'interesse capire i tempi di recupero di Llorente anche in virtù della seconda partita di campionato dei britannici, che sarà di lusso, contro il Manchester United: in un big match del genere, lo spagnolo darebbe una grossa mano. Intanto, il manager Paul Clement sta studiando le alternative per il suo attacco: in pole per ora c'è Jordan Ayew, ma attenzione anche alle quotazioni del giovane Tammy Abraham, classe 1997 mandato in prestito dai campioni in carica agli Swans, che potrebbe dunque grazie a queste circostanze fare il proprio debutto fra i grandi.