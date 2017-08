Chelsea, nome a sorpresa per la mediana: Drinkwater

Fonte immagine: Here Is The City

Matic al Manchester United, Chalobah al Watford, Pasalic allo Spartak Mosca, Loftus-Cheek al Crystal Palace, Baker piuttosto richiesto. Il Chelsea sta sfoltendo il proprio centrocampo, con l'unica entrata finora rappresentata da Tiemoué Bakayoko. Troppo poco: Antonio Conte vorrebbe almeno quattro giocatori a propria disposizione per i due posti in mezzo al campo nel proprio 3-4-3, c'è dunque da mettere a segno un altro, ultimo colpo - ed eventualmente trattenere il giovane Baker come quinto. L'interesse per Renato Sanches è noto da tempo, ma nelle scorse ore è stato un altro il nome che si è preso le pagine: Danny Drinkwater.

Il mediano inglese classe 1990 è di proprietà del Leicester City, con il quale ha rinnovato l'anno scorso a cifre importanti, contratto conseguenza della strepitosa cavalcata verso il titolo del 2016, con Ranieri in panchina. Dotato di buona tecnica di base, ottime letture e capacità difensive, l'inglese è abituato a giocare in un centrocampo a due con un interditore a fianco: basti ripensare a quelle Foxes, quando al suo fianco c'era Kanté, che ritroverebbe peraltro proprio a Cobham. Ovviamente il minutaggio di Drinkwater, in caso di passaggio ai Blues, subirebbe una riduzione drastica: da titolare inamovibile, passerebbe ad essere una quarta scelta, dietro Kanté, Bakayoko e Fabregas. Sarebbe però un salto di qualità non indifferente in quanto a blasone.

L'operazione al momento si prospetta piuttosto complicata, ragion per cui Conte continua a guardarsi in giro. Sulla lista dei preferiti c'è anche Renato Sanches, in uscita dal Bayern Monaco ma che piace veramente a tutte, oltre a Ross Barkley e Alex Oxlade-Chamberlain, giocatori con caratteristiche ben diverse e che in una mediana a due faticherebbero. Potrebbe restare viva anche l'ipotesi di promuovere Lewis Baker a quarto, ma difficilmente Conte sarebbe contento di rimanere con un potenziale uomo in meno in mezzo, specie dopo le promesse del club a inizio mercato. Abramovich ha ancora un mese di tempo per accontentarlo.