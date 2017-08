Liverpool, Van Dijk di nuovo possibile? | www.thesun.co.uk

Prima le voci di un accordo imminente, poi il passo indietro, con tanto di scuse ufficiale pubblicate sul sito del club. Ora però il Liverpool si rifà sotto nella corsa a Virgil Van Dijk, difensore centrale del Southampton, e l’alleato migliore potrebbe essere proprio il calciatore. Stando a quanto riportano i media inglesi – in particolare il Daily Echo, portale della South Coast e molto vicino alle cose di casa Saints – l’olandese ha chiesto alla società di essere ceduto ai Reds, desideroso di raggiungere Jurgen Klopp e lavorare con lui ad Anfield.

Il classe ‘91 non si è allenato con il resto del gruppo per tutta la pre-season – non è nemmeno partito per la Francia con i compagni - ed il nuovo manager del Southampton Mauricio Pellegrino è ormai rassegnato all’idea di perdere il suo leader difensivo, tanto che nel video del backstage dello spot promozionale per la prossima stagione dei Saints pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club il capitano non è minimamente presente.

Dunque, il Liverpool è pronto a sferrare l’attacco decisivo: 60 milioni di sterline da recapitare ai biancorossi per chiudere la trattativa. Su Van Dijk l’interesse non è solo dei Reds – anche Chelsea e l’onnipresente Manchester City hanno chiesto informazioni -, ma la volontà del calciatore non ammette repliche.

Non sarebbe certo la prima volta che un calciatore si trasferisce dalla costa sud alle rive del fiume Mersey, anzi: negli ultimi anni è capitato di frequente, con calciatori diventati poi molto importanti con la maglia rossa, come Lovren, Lallana, Clyne e Manè, eccezion fatta per Rickie Lambert, grande tifoso del Liverpool ed acquistato nell’estate 2014, al quale le cose non sono andate bene. Per il Southampton, anche se sarà una grave perdita, questa cessione rappresenta l’ennesima grossa plusvalenza, visto che Van Dijk è stato acquistato nell’estate del 2015 per circa 13 milioni di euro dal Celtic.