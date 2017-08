Chelsea, Diego Costa denuncia Conte ed il club | www.tuttosport.com

Diego Costa è pronto a scatenare l’inferno. Non in campo però, ma in tribunale: il suo avvocato, Ricardo Cardoso, ha dichiarato all’agenzia di stampa EFE la volontà da parte del suo assistito di denunciare il Chelsea ed il suo manager Antonio Conte: “Vogliamo attivare tutti i meccanismi legali e chiederemo ufficialmente la cessione. In 3 stagioni ha vinto 2 campionati ed è stato decisivo in tutte le vittorie della squadra”.

Poi passa all’accusa diretta verso il tecnico salentino: “Quando Diego era già con la nazionale spagnola e prima di partire per le vacanze in Brasile, è stato scaricato con un SMS di Antonio Conte. Ovviamente questo è un trattamento ingiusto ed una mancanza di rispetto da parte di Conte, inaccettabile ed imperdonabile” e verso il club: “Nessuno del Chelsea ha corretto o smentito l’allenatore, né in pubblico né in privato, ma ha voluto rinnovare il suo contratto. Questo dimostra che la società sapeva tutto ed era d’accordo con l’allontanamento di Diego Costa in questo modo”. Così conclude con la chiusura definitiva nei confronti dei Blues e di Conte: “È assolutamente impossibile che Diego Costa possa tornare a giocare nel Chelsea fintanto che Antonio Conte sarà il suo allenatore” e svela le intenzioni future dell’attaccante: “Non giocherà per nessun altro club che non sia l’Atletico Madrid, dove ha avuto successi sportivi ed soprattutto è stato rispettato, anche dopo essere andato via”.

Dunque Diego Costa ed Chelsea si lasciano come peggio non potrebbero, dopo tre anni di successi: due Premier League ed una League Cup, con 58 reti messe a segno dall’ispano-brasiliano in 120 presenze fra tutte le competizioni. Dalle parole dell’avvocato Cardoso è lampante la volontà del giocatore di fare ritorno a Madrid, sponda Atletico – dove però non potrebbe scendere in campo fino a gennaio -, ma in Italia c’è ancora qualcuno che non ha perso le speranze di portarselo a casa. Si tratta del Milan della coppia Fassone-Mirabelli, i quali hanno individuato in Diego Costa la ciliegina sulla torta di un mercato scintillante.