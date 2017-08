Arsenal - Chelsea in diretta, LIVE Community Shield 2017 (0-0)

Buongiorno da Davide Marchiol e da tutta la redazione di VAVEL Italia, benvenuti alla partita Arsenal e Chelsea in diretta, che vale il Community Shield, primo trofeo dell'anno, e apre la stagione di calcio inglese.

A Wembley è di nuovo derby di Londra, dopo la finale di Fa Cup dello scorso maggio: quel giorno vinsero 2-1 i Gunners, mentre in campionato le squadre si sono divise la posta con una vittoria a testa. Oggi Conte cerca la rivincita.

Ramsey e Fabregas nella finale di FA Cup. | Fonte immagine: Chelsea FC

Qui Arsenal

Arsène Wenger non è reduce da un precampionato brillantissimo: i suoi non hanno mostrato grandi cose nelle amichevoli, le quali sono sempre da prendere con le pinze. Uno dei test, proprio contro i Blues, si è risolto con un 3-0 piuttosto netto.

Per ora anche il Mercato non è decollato: sono sì arrivati Kolasinac e Lacazette, ma sono ancora in fase di stallo i rinnovi contrattuali di Chamberlain, Ozil e Sanchez. E la situazione non aiuta il clima intorno alla squadra.

Il precedente estivo: a Pechino, in amichevole, 3-0 Chelsea. | Fonte immagine: World Soccer Talk

Wenger inaugurerà la stagione come ha chiuso la scorsa, ovvero puntando sulla difesa a tre, la quale sarà composta in questo caso da Koscielny, Holding e Mertesacker; panchina per Mustafi e Monreal, ma il secondo potrebbe essere la carta a sorpresa.

Pochi dubbi sul centrocampo, dove Ramsey e Xhaka danno garanzie in mezzo, mentre larghi tocca a Bellerin e Kolasinac. Davanti, invece, ancora niente Sanchez, tornato da poco a Londra: ci saranno dunque Welbeck e Mesut Ozil a supportare l'ultimo arrivato Lacazette.

Qui Chelsea

Anche il Chelsea, come l'Arsenal, nelle amichevoli non ha sfavillato, perdendo contro Bayern e Inter e vincendo soltanto contro i Gunners. Per i Blues si apre una difficilissima stagione: sono chiamati alla conferma, la cosa più difficile.

Intanto Antonio Conte si è tolto alcuni sassolini dalla scarpa in conferenza stampa, chiedendo, di fatto, nuovi acquisti: per ora sono soltanto quattro - di cui uno il secondo portiere, ovvero Caballero. Secondo il tecnico, troppo pochi.

Dall'amichevole estiva. | Fonte immagine: The Guardian

Arsenal - Chelsea in diretta

Assenze pesanti per il tecnico salentino, che deve fare a meno di Hazard, Pedro e Bakayoko. In attacco è emergenza: Morata dovrà presumibilmente arretrare la sua posizione di qualche metro per far spazio a Batshuayi in avanti, con Willian a rifinire.

In mezzo dovrebbe esserci Fabregas con Kanté, mentre gli esterni Moses e Marcos Alonso van verso la conferma; la difesa è l'unico reparto intatto. Rudiger dovrebbe partire dalla panchina, in campo davanti a Courtois spazio a Cahill, David Luiz e Azpilicueta.

Live Community Shield 2017

Numeri e precedenti

Terza finale tra Arsenal e Chelsea nella storia del Community Shield: per ora una vittoria a testa, nel 2005 dei Blues con doppietta di Drogba, poi nel 2015 dell'Arsenal con gol di Chamberlain. Il Chelsea ha perso 5 delle ultime 6 finali disputate, l'Arsenal ha vinto le ultime due.