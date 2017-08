Tottenham - Vicinissimo Davinson Sanchez, piace Diop del Celta Vigo

Tottenham - Vicinissimo Davinson Sanchez, piace anche Diop del Celta Vigo

Le parole di Rose, nella giornata di ieri, hanno un po' svegliato il Tottenham che potrebbe mettere a segno il primo colpo di questo mercato estivo. Secondo il quotidiano inglese The Sun, infatti, il club londinese è balzato prepotentemente in testa per Davinson Sanchez, giovane centrale di difesa in forza all'Ajax. Sempre secondo il Sun gli Spurs avrebbero messo sul piatto una cifra di 35 milioni di sterline (esattamente 38,5 milioni di euro) per cercare di convincere l’Ajax a lasciar partire il promettente classe 1996, osservato anche da club importanti come Barcellona e Chlesea. Davinson Sanchez, in rete nel match di ritorno contro il Nizza nei preliminari di Champions, la scorsa stagione ha collezionato 39 presenze mettendo a segno anche 5 reti, tutte in campionato.

Il tecnico Pochettino è dunque pronto a investire i 56 milioni incassati dalla cessione di Walker al Manchester City. Secondo Sky Sports, gli Spurs hanno messo nella lista anche Diop, centrocampista classe 97' attualmente in forza al Celta Vigo dove, la passata stagione, ha raccolto 19 presenze, con un gol.

Secondo il Daily Mail, ci sarebbe stato un primo approccio con l'entourage del giocatore e con il club galiziano, che però chiede 25 milioni per il ventenne centrocampista che ha firmato il suo rinnovo di contratto fino al 2021 a gennaio, con annessa clausola. Sulle sue tracce, non c'è solo la squadra di Pochettino, ma anche l'Olympique Lione che, però, non ha ancora avuto contatti con club e giocatore.